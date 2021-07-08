路透指華大收集800萬孕婦基因 分享解放軍 中批抹黑

全球最大基因測序中心華大基因，自2013年開始推廣「胎兒染色體異常無創產前基因檢測」（NIFTY）的產前檢查。（路透）

外傳疫情初期，中國 華大基因公司疑為收集美國公民 DNA資料，建議在美設立病毒檢測 實驗室。如今又被發現，該公司可能利用一項產前檢查，不當分享基因資料。

據中央社轉述路透報導，路透社查看公開文件後率先披露，華大與中國解放軍就懷孕初期產檢進行研發合作，也揭露出華大儲存和分析資料的範圍。美國認為，華大收集並分析人體基因資料已對美國構成國安威脅。

位在北京的中國華大基因公司。（路透）

全球最大基因測序中心華大基因自2013年開始推廣這項稱為「胎兒染色體異常無創產前基因檢測」（NIFTY）的產前檢查。這項檢查是全球最受歡迎的非侵入性產前檢查項目之一，只要檢驗孕婦的血液檢體，就能知道胚胎是否患有唐氏症等疾病。

華大基因表示，迄今全球已有逾800萬名孕婦做過NIFTY檢測。這項產檢在全球至少52國銷售，諸如英國、歐洲、加拿大、澳洲、泰國和印度等，但不包括美國。

華大向路透證實，該公司利用送至香港實驗室的剩餘血液檢體和產前檢查取得的基因資料進行人口研究。路透還發現，有500名以上接受產檢女性的基因資料儲存在中國政府資助、華大管理的深圳國家基因庫中，其中包括歐洲和亞洲女性。

路透並未發現華大基因違反隱私權協議或法規。該公司表示，他們已取得受檢者書面同意，且會在5年後銷毀海外的檢體和資料。然而，隱私權協議內提到，該公司收集的資料若與「中國國家安全或國防安全直接相關」，就可以對外分享。

對此，華大基因堅稱，該公司從未基於國安或國防目的被要求提供、也從未提供NIFTY檢測所獲得的資料給北京當局」。

另據立場報導指出，其他進行產前檢查的公司亦會利用數據進行研究，惟沒有一家的規模可比華大基因，亦無一家有堪比華大基因的軍方聯繫。

報導引述美國府顧問指，這類研究可幫助中國成為世界製藥龍頭，亦有潛力為中國軍方強化士兵基因，譬如針對士兵聽力問題及克服高原反應，又或可用於針對美國人口或食物研發病原體。

一位做過華大基因檢測的波蘭母親對此表示震驚，並指，早知其資料會被用來做華大基因進行的研究，她就不會選擇做這個測試。

早在今年一月，就有關於華大基因與解放軍合作收集 DNA 數據的相關報導。美國安全部官員曾警告當地研究中心不要採用中國的試劑，認為中國可能借此收集外國人的基因數據以協助自己的研究，但遭華大強烈否認。

中國外交部回應路透報導內容時指，文章反映美國「毫無根據的指控與抹黑」。解放軍則未有回應。