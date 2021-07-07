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德一智庫負責人 遭控當中國間諜

中國新聞組／北京7日電

德國聯邦檢察官6日表示，檢方已起訴一名本國籍政治學家，他利用擔任智庫負責人的身分接觸高層官員，並將情報交給中國情治單位。

中央社引述法新社報導，檢方僅稱被告是克勞斯（Klaus L.），他涉嫌於2010至2019年間，「在國是訪問與多國會議前後，定期向中國情報部門傳遞消息」。6日稍晚他出庭受審。

克勞斯自2001年開始經營總部位於慕尼黑的漢斯賽德爾基金會（Hanns Seidel Foundation），這個智庫與執政的基督教民主黨／基督教社會黨聯盟（CDU／CSU）中的基督教社會黨關係密切。

檢方指出，克勞斯於2010年6月前往上海巡迴演說，中方情報人員就在此時與他搭上線。此後他主要仰賴工作上接觸的眾多政壇高階官員，取得中方所需資訊。

據德國第一電視台（ARD）報導，除了中國，克勞斯也曾替德國聯邦情報局（BND）工作，是一名「雙面間諜」。

實際上克勞斯早在2019年11月23日就已被捕，但檢方直到現在才正式起訴他，顯示這個案件錯綜複雜。

克勞斯落網後，並未否認自己替中國工作，同時宣稱德國聯邦情報局也知道此事。至於中國情報部門是否知悉他與德國聯邦情報局的關係，目前不得而知。

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