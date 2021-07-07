打壓? 美拒500中國理工生簽證 北京：已嚴正交涉

500多名大陸的理工科研究生聯名致信中國駐美大使館，控訴赴美留學簽證申請被美方拒絕。圖為2019年5月紐約哥倫比亞大學的中國留學生參加畢業典禮。（新華社）

中國日報6日報導，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時被美方拒簽。報導指控，拜登政府一方面試圖順應美國 各大學要求大量吸收中國留學生 、保證學費收入的呼聲，另一方面卻仍舊延續打壓理工科中國研究生和學者的「錯誤政策」，嚴重損害中國留學人員合法權益。對此，中方已向美方提出嚴正交涉。

一名紐約大學的中國留學生早前拍攝畢業照。（中新社）

中國日報指出，近日500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時，被美國使領館以不符合美國「移民和國籍法第212條（f）款及第10043號總統令」為由拒簽。這些學生近期向中國駐美大使館發出聯名信，要求美方切實解決對中國學生的歧視打壓問題。

中國日報指稱，近日有500多名大陸理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為美國駐北京大使館外的中國保安。（Getty Images）

據悉，這500多名學生均為申請赴美攻讀博士或碩士學位的研究生，大部分學習電氣電子工程、計算機、機械、化學、材料科學、生物醫學等理工類專業。

擬就讀的美國大學包括：哈佛大學、耶魯大學、加州大學柏克萊分校、麻省理工學院、約翰霍普金斯大學等，約四分之一學生獲得了美方獎學金，絕大部分學生辦理簽證的時間是在拜登政府上台後，但被美方以危害國家安全及與解放軍有聯繫而拒批簽證。

針對500多名中國留學生赴美留學簽證申請被美方拒絕，澎湃新聞報導指出，中國外交部發言人趙立堅表示中方會敦促美方糾正錯誤，重新審議有關中國留學生赴美留學簽證申請，停止利用各種藉口對中國留學生無端限制和打壓，保護他們的正當合法權益，為中美人文交流與教育合作營造良好氛圍。

中國日報表示，美國政府「惡意打壓」中國留學生和學者的無理行徑，也引起美國教育界的關切和擔憂。

在中美關係惡化後，針對川普政府刻意「打壓」中國留學生，中國教育部就曾在2019年6月發布「赴美留學預警」。

中國日報引述據知情人士透露，拜登政府上台以來，仍接連發生大陸赴美學者和留學生簽證 受阻或遭到拒簽、在機場被無故長時間搜查盤問甚至原機遣返、在美期間遭到騷擾、無理扣留或安全部門約談等事件。

報導呼籲，有赴美計劃的中國學生和學者，對赴美留學和訪學作出客觀、理性的評估和預期，避免自身遭受不必要的損失。