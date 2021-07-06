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北京對滴滴出手 似有雙重目的 要讓美股投資人陪葬

編譯劉忠勇／綜合外電
有投資人認為，北京政府對滴滴出手似乎有雙重目的，一方面要控制企業領導人，另一方面要確保投資人的痛苦主要集中在美國，而不是中國。（路透）
有投資人認為，北京政府對滴滴出手似乎有雙重目的，一方面要控制企業領導人，另一方面要確保投資人的痛苦主要集中在美國，而不是中國。（路透）

滴滴出行等中概股周二在美國股市重挫，因中國政府啟動對這家網約車公司的網絡安全審查，還宣布要加強個資安全法律法規，並修訂境外發行證券與上市相關規定。

6月30日起在紐約掛牌的滴滴美國存託憑證（ADR）周二收盤崩跌20%，報12.49美元，蒸發約150億美元的市值，且跌破14美元的IPO發行價。滴滴上周募集44億美元，一舉成為在美國IPO規模第二大的中企。

JonesTrading首席市場策略師Michael O’Rourke說：「中國政府的戰術似乎有雙重目的，一方面要控制企業領導人，另一方面要確保投資人的痛苦主要集中在美國，而不是中國，」

「現在北京明顯是在資本市場做政治宣示，中國下一個大型美國IPO即使有人投，誰會投都是個問題，」 FlowBank SA駐日內瓦的首席財務和投資官Charles-Henry Monchau說，「在上市三天後打擊滴滴，這顯然對投資人來說很不公平。要是阻止該公司上市還好些，就像他們對螞蟻集團那樣。」

不久前在美國上市的滿幫集團和看准網分別下跌6.7%和16%。和滴滴一樣，他們受到中國的網絡安全審查，也被要求停止新用戶註冊。與此同時，滴滴第二大股東Uber Technologies Inc.下跌1.8%。美國股市周一逢假日休市。

中國國家互聯網信息辦公室上周五宣布對該公司啟動網絡安全審查，稱此舉為防範國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益。網信辦周末又下令應用商店將滴滴出行的App下架，認為存在「嚴重違法違規」收集使用個資問題。中國國務院昨天又發出全面警告，表示要完善數據安全、跨境數據流動、涉密信息管理等相關法律法規。國務院還說，將抓緊修訂關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定。

上海申倫律師事務所的夏海龍律師說：「由於現在沒有對證券進行跨境監管的機制，因此對資料進行安全審查可能就成了中國監管機構整頓海外上市公司的有效工具。」

對滴滴的調查令投資者和行業高管猝不及防，該公司最大股東之一騰訊、阿里巴巴和美團的股價紛紛在香港受到牽連。投資者擔心的是，自去年11月叫停螞蟻集團350億美元的首次公開募股、隨後對阿里巴巴和美團進行壟斷調查以來，安全審查已經成為了北京整頓科技巨頭運動的新戰線。

中國 美國 投資

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