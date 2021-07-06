我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

歐盟商界領袖發公開信 籲對中合作、反脫鉤

中國新聞組／香港6日電
美國商界人士批評華府限制美企與中國企業合作的做法。圖為美國總統拜登。 （路透）
美國商界人士批評華府限制美企與中國企業合作的做法。圖為美國總統拜登。 （路透）

面對美國拉攏歐洲盟友圍堵中國，文匯報報導，由總部位於歐洲的大型跨國企業的近60名高層組成的歐洲工業圓桌會議（ERT）昨天發表公開信，呼籲歐盟領導人爭取與中國達成更有利的商業條款，而不要追隨美國腳步，要求歐洲商界與中國脫鈎。

據報導，ERT成員包括德國寶馬車廠、戴姆勒車廠、能源巨頭荷蘭皇家殼牌、法國道達爾能源和義大利埃尼公司、英國藥廠阿斯利康和葛蘭素史克。ERT成員企業在美國和中國都有大量的業務和投資。

報導指出，ERT貿易委員會主席、瑞典Investor AB主席兼電訊設備巨頭愛立信副董事長瓦倫堡在談到中國和西方的商業關係時說：「我們必須讓這一關係發揮作用。」他說，歐美施壓之下，中國已開始開放其銀行、保險和其他行業，這種壓力可以改善西方在中國的商業地位。瑞典去年在美國壓力下，以國家安全為由禁止華為和中興參與當地5G網絡建設，瓦倫堡認為，每個國家都應該捍衛自己的國家安全，但「你也必須在外交層面上處理這個問題，這樣才能維持（經貿）關係。」

報導稱，ERT支持深化與美國的經濟聯繫，但認為不能以犧牲與其他地區的商業關係為代價。中國去年超過美國成為歐盟最大的貿易夥伴，而且中國市場是許多歐洲大公司的主要利潤來源，特別是德國汽車製造商，這些企業是歐盟經濟的核心。

瓦倫堡也強調，歐洲商界不應被迫在中美之間「選邊站」，「我了解美國的政治環境，」他說：「我不認為，僅僅因為我們和企業說與中國有業務聯繫是好事，我們就會與美國不和。」

中國 美國 歐盟

上一則

華爾街日報：港修個資法 臉書、谷歌、推特等揚言撤離

下一則

4將軍同時晉升上將 南部、西部戰區司令員曝光

延伸閱讀

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導
德、法與中國舉行視訊峰會 籲增加航班多往來

德、法與中國舉行視訊峰會 籲增加航班多往來
華埠升旗慶獨立日 釋放信息：華人也是美國一分子

華埠升旗慶獨立日 釋放信息：華人也是美國一分子
「身為美國人羞愧」喬治城大學生受訪：美國不是最偉大

「身為美國人羞愧」喬治城大學生受訪：美國不是最偉大

熱門新聞

山東艦甲板清洗引來衛星圍觀。(取材自微博)

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

2021-07-02 20:40
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

2021-07-03 10:00
中共1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，除中共總書記習近平（前排左4）、中國國務院總理李克強（前排左）等現任政治局常委外，前任領導人胡錦濤 （前排左5）也出席慶祝活動。(路透)

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

2021-06-30 22:00
南京大學現代生物研究院重磅官宣，國際生命科學領域頂尖學者、原美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）終身正教授帥克已全職加盟該院。（取材自觀察者網）

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

2021-07-03 08:00
中國1美分口罩，被指逼得美國製造商無路可走。圖為中國南昌一家工廠的工人正在生產口罩。( Getty Images)

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

2021-06-29 21:20
穿著睡衣的女子與一名上半身赤裸的男子拉後一躍而下。（取材自瀟湘晨報）

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

2021-07-05 10:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
劉德華謙卑下跪4次 網讚：難怪會紅40年

劉德華謙卑下跪4次 網讚：難怪會紅40年
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考