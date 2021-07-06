歐盟商界領袖發公開信 籲對中合作、反脫鉤

美國商界人士批評華府限制美企與中國企業合作的做法。圖為美國總統拜登。 （路透）

面對美國 拉攏歐洲盟友圍堵中國 ，文匯報報導，由總部位於歐洲的大型跨國企業的近60名高層組成的歐洲工業圓桌會議（ERT）昨天發表公開信，呼籲歐盟 領導人爭取與中國達成更有利的商業條款，而不要追隨美國腳步，要求歐洲商界與中國脫鈎。

據報導，ERT成員包括德國寶馬車廠、戴姆勒車廠、能源巨頭荷蘭皇家殼牌、法國道達爾能源和義大利埃尼公司、英國藥廠阿斯利康和葛蘭素史克。ERT成員企業在美國和中國都有大量的業務和投資。

報導指出，ERT貿易委員會主席、瑞典Investor AB主席兼電訊設備巨頭愛立信副董事長瓦倫堡在談到中國和西方的商業關係時說：「我們必須讓這一關係發揮作用。」他說，歐美施壓之下，中國已開始開放其銀行、保險和其他行業，這種壓力可以改善西方在中國的商業地位。瑞典去年在美國壓力下，以國家安全為由禁止華為和中興參與當地5G網絡建設，瓦倫堡認為，每個國家都應該捍衛自己的國家安全，但「你也必須在外交層面上處理這個問題，這樣才能維持（經貿）關係。」

報導稱，ERT支持深化與美國的經濟聯繫，但認為不能以犧牲與其他地區的商業關係為代價。中國去年超過美國成為歐盟最大的貿易夥伴，而且中國市場是許多歐洲大公司的主要利潤來源，特別是德國汽車製造商，這些企業是歐盟經濟的核心。

瓦倫堡也強調，歐洲商界不應被迫在中美之間「選邊站」，「我了解美國的政治環境，」他說：「我不認為，僅僅因為我們和企業說與中國有業務聯繫是好事，我們就會與美國不和。」