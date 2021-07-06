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中航天員首出艙 美媒稱：尷尬了 英媒挨諷：改過自新了

中國新聞組／北京6日電
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

神舟12號兩名航天員4日順利完成出艙任務，引起世界關注，中國媒體報導，包括有線電視新聞網（CNN）等多家美國媒體均報導了此次壯舉，更有美媒表示「尷尬了」，感嘆中國衝破了美國的長期限制。英媒BBC則是持平報導，中網友酸：BBC改過自新了。

北京日報客戶端長安街知事梳理部分美媒指出，CNN在報導中稱：「長期以來，由於美國的政治反對和立法限制，中國宇航員一直被排除在國際空間站之外。」

美國全國廣播公司（NBC）報導則說，這次任務對中國來說是一件無比自豪的事情。中國長期以來一直被排除在國際空間站之外，而國際空間站是一個20多年前啟動的多國項目。國際空間站設計壽命為10年至15年，本來已瀕臨「報廢」，但在2015年，美國等國家達成一致意見，同意國際空間站的停用期限由2020年延長至2024年。

美國「商業內幕」網站報導稱，自2011年以來，中國宇航員被美國禁止進入國際空間站。實際上，美國禁止中美在航天領域開展任何形式的合作。外界分析，如果美國的禁令不解除，國際空間站壽終正寢後的幾十年內，美國很可能面臨無空間站可用的尷尬境地，而中國空間站可能會成為全球唯一的希望。

紐約時報報導，中國的天宮空間站成為目前在軌的兩個前哨之一。國際空間站已經運行了20多年，由於年代久遠、預算緊張以及主要合作夥伴美俄之間的緊張關係，它的未來仍不確定。「這些問題，中國的太空計畫中不存在。」

CNBC報導稱，中國被禁止向國際空間站運送宇航員，這推動了中國製造自己的空間站的雄心壯志。

另外，中共人民日報旗下環球網報導，此前因「濾鏡」問題在中國引發爭議的BBC中文網，5日也在YouTube及推特頁面發布「中國航天員出艙行走」相關新聞及視頻，由於新聞全程使用中國媒體視頻畫面，還在畫面中使用了航天員出艙時講話的原聲，引起中國網友討論，有網友嘲諷，「BBC是開始要改過自新了嗎？」「BBC不加濾鏡，不加評論，這世界消停平和不少」。

中國 美國 紐約時報

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