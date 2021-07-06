新疆「七五事件」受害者：事經12年 陰霾至今未散

新疆七五事件12周年，當局表示被外界稱為「集中營」的教培中心是清理極端思想的學校。圖為新疆霍城縣教培中心。（路透）

昨天是新疆 「七五事件」12周年，新疆區政府在北京舉辦的記者會上，安排12年前的事主，並播放多段聲稱是事主親屬的採訪視頻，控訴事件為生活帶來陰霾至今未消散。新疆政府發言人徐貴相則稱，被外界誣衊為「集中營」的教培中心是清理極端思想的學校，有很多有益的經驗和做法值得國際推廣和借鑑。

香港 中通社報導，事主家屬趙愛琴表示，任職公交車司機的丈夫，當年上班途中被襲擊，導致腦部重創，其後患上嚴重抑鬱症，不能再正常生活和工作，兒子則成為自閉症患者。她形容幸福美滿的家庭生活遭破壞，非常痛恨凶殘的暴徒，他們應該受到嚴懲。

社區民警沙依提江·沙吾爾回憶，那天和13位同事在烏魯木齊國際大巴扎巡邏。晚上8時左右，突然有上百人向他們發動襲擊，還沿路打砸燒毀沿街店鋪；他和同事們用身體拉起防線保護上千名觀光遊客，暴徒們將人牆衝散。在堅持了十幾分鐘後，沙依提江·沙吾爾因流血過多、體力不支暈了過去。

沙依提江·沙吾爾說，12年過去了，暴徒們給各族群眾留下的痛還沒有消失，「他們就是新疆各族群眾的敵人，也是我們維吾爾族的敵人。那些壞人罪惡多端，絕對不會有好下場。現在的新疆，一切都好好的，我們生活得也很安穩，我們非常珍惜今天的生活。」

香港明報報導，新疆自治區政府新聞發言人徐貴相表示，七五事件是境內外「東突」勢力裡應外合，組織策劃實施的打砸搶燒嚴重暴力犯罪 事件。「對這些侵犯公民人權、危害公共安全、破壞民族團結、分裂國家的暴力恐怖活動，必須依法嚴厲打擊，確保人民在安寧祥和的社會環境中幸福生活。」他並強調，被外界誣衊為「集中營」的教培中心是清理極端思想的學校，有很多有益的經驗和做法值得國際推廣和借鑑。