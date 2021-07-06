4將軍同時晉升上將 南部、西部戰區司令員曝光

中共中央軍委晉升上將軍銜儀式5日在北京八一大樓舉行。習近平與晉陞上將軍銜的軍官合影。 (新華社)

中共 中央軍委晉升上將軍銜儀式5日在北京 八一大樓舉行。中央軍委主席習近平 向晉升上將軍銜的軍官頒發命令狀。其中，四位將軍同時晉升上將，職務也是首次披露。

北京青年報旗下政知見報導，這次晉升上將軍銜的軍官是：南部戰區司令員王秀斌、西部戰區司令員徐起零、陸軍司令員劉振立、戰略支援部隊司令員巨乾生。

這一消息意味著，南部戰區司令員已經由王秀斌擔任。

王秀斌今年57歲，公開資料顯示，王曾任原南京軍區第31集團軍副軍長等職，2015年調任原第一集團軍副軍長。軍改後，王秀斌任第80集團軍軍長，2019年到東部戰區，後以「東部戰區副司令員兼參謀長」的身分亮相。此前擔任南部戰區司令員的是今年65歲的袁譽柏。

徐起零今年59歲，2016年，徐起零出任中部戰區陸軍副司令員。2017年4月，徐起零以第79集團軍軍長身分亮相，該集團軍隸屬於北部戰區。2019年1月，他以東部戰區副司令員兼陸軍司令員身分亮相，12月晉升中將軍銜。2020年6月，徐起零以「西部戰區陸軍司令員」的身分亮相。

報導指出，近期西部戰區司令員的職位多次變動。2020年12月，中央軍委晉升上將軍銜警銜儀式舉行。當時的消息顯示，張旭東接替趙宗岐，履新西部戰區司令員。

此次消息還顯示，劉振立已任陸軍司令員，此前擔任該職務的是韓衛國。劉振立現年57歲，曾是最年輕集團軍軍長、最年輕副大軍區將領，2016年他晉升中將，破了當時最年輕現役中將紀錄。

巨乾生也是首次以「戰略支援部隊司令員」身分亮相。