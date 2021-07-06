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新疆「七五事件」12周年 習授疆武警「反恐尖刀」稱號

中國新聞組／北京6日電
中央軍委主席習近平向獲得「反恐尖刀中隊」榮譽稱號的武警部隊新疆維吾爾自治區總隊某機動支隊特戰大隊特戰一中隊頒授獎旗。(新華社)
中央軍委主席習近平向獲得「反恐尖刀中隊」榮譽稱號的武警部隊新疆維吾爾自治區總隊某機動支隊特戰大隊特戰一中隊頒授獎旗。(新華社)

新疆「七五事件」12周年，習近平昨天簽署命令，授予武警部隊新疆維吾爾自治區總隊某部特戰一中隊「反恐尖刀中隊」稱號，要求「練就克敵制勝的過硬本領」。新疆維吾爾自治區5日在北京舉行記者會表示，新疆已連續4年多未發生暴恐案件，強調不反恐就不能保人權；環球時報社評呼應，稱不允許敵對勢力給「七五事件」翻案。

2009年7月5日，約千名維吾爾人在新疆首府烏魯木齊上街遊行，隨後演變成針對漢族的暴力襲擊，造成197人死亡，1700多人受傷，官方定調為騷亂；騷亂過後，中央治疆政策更側重於源頭反恐。伊力江‧阿那依提昨天說，當局堅持「一手抓打擊、一手抓預防」，「實踐證明，保安全才能保人權，不反恐就不能保人權」。

新疆事務已經成為中美人權輿論大戰的主戰場；環時報導指出，「七五事件」暴恐事件發生後，很多西方輿論機構刻意將之描述成「民族衝突」，並且聚焦一些維吾爾族人的不滿情緒，給事件添加所謂「反抗」色彩；之後，總部設在德國慕尼黑的世維會不斷散布虛假消息，將「七五事件」事件描述成維吾爾族人的「和平示威」。

環時社評則指出，「我們絕不能允許西方輿論聯合世維會等東突勢力給『七五事件』事件翻案，任由西方反華勢力與他們一起共同為事件做『和平示威』和『遭到中國政府鎮壓』的定性。」

據央視新聞報導，針對境外媒體和智庫稱，新疆在反恐、去極端化過程中存在大規模侵犯人權的問題，伊力江·阿那依提回應指，新疆以法律為準繩，既依法嚴厲打擊暴力恐怖犯罪，最大程度保障了公民基本權利免遭侵害。

發言人伊力江‧阿那依也批評美國基於謊言、謠言對新疆人權狀況進行無端指責，只能更加充分暴露美國藉人權問題攻擊、抹黑新疆，插手新疆事務，干涉中國內政的險惡用心。

他指出，目前，新疆已連續4年多未發生暴力恐怖案件，包括危安案件、公共安全事件在內的刑事案件、治安案件大幅下降；實踐證明，保安全才能保人權，不反恐就不能保人權。依法打擊恐怖活動，保障各族人民生命財產安全，是對人權的最根本保護。

此外，據新華社報導，中央軍委主席習近平日前簽署命令，授予武警部隊新疆維吾爾自治區總隊某部特戰一中隊「反恐尖刀中隊」榮譽稱號。中央軍委授予榮譽稱號儀式5日在京舉行，中央軍委主席習近平向獲得榮譽稱號的單位頒授獎旗。

新疆 維吾爾 習近平

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