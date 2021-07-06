新疆「七五事件」12周年 習授疆武警「反恐尖刀」稱號
新疆「七五事件」12周年，習近平昨天簽署命令，授予武警部隊新疆維吾爾自治區總隊某部特戰一中隊「反恐尖刀中隊」稱號，要求「練就克敵制勝的過硬本領」。新疆維吾爾自治區5日在北京舉行記者會表示，新疆已連續4年多未發生暴恐案件，強調不反恐就不能保人權；環球時報社評呼應，稱不允許敵對勢力給「七五事件」翻案。
2009年7月5日，約千名維吾爾人在新疆首府烏魯木齊上街遊行，隨後演變成針對漢族的暴力襲擊，造成197人死亡，1700多人受傷，官方定調為騷亂；騷亂過後，中央治疆政策更側重於源頭反恐。伊力江‧阿那依提昨天說，當局堅持「一手抓打擊、一手抓預防」，「實踐證明，保安全才能保人權，不反恐就不能保人權」。
新疆事務已經成為中美人權輿論大戰的主戰場；環時報導指出，「七五事件」暴恐事件發生後，很多西方輿論機構刻意將之描述成「民族衝突」，並且聚焦一些維吾爾族人的不滿情緒，給事件添加所謂「反抗」色彩；之後，總部設在德國慕尼黑的世維會不斷散布虛假消息，將「七五事件」事件描述成維吾爾族人的「和平示威」。
環時社評則指出，「我們絕不能允許西方輿論聯合世維會等東突勢力給『七五事件』事件翻案，任由西方反華勢力與他們一起共同為事件做『和平示威』和『遭到中國政府鎮壓』的定性。」
據央視新聞報導，針對境外媒體和智庫稱，新疆在反恐、去極端化過程中存在大規模侵犯人權的問題，伊力江·阿那依提回應指，新疆以法律為準繩，既依法嚴厲打擊暴力恐怖犯罪，最大程度保障了公民基本權利免遭侵害。
發言人伊力江‧阿那依也批評美國基於謊言、謠言對新疆人權狀況進行無端指責，只能更加充分暴露美國藉人權問題攻擊、抹黑新疆，插手新疆事務，干涉中國內政的險惡用心。
他指出，目前，新疆已連續4年多未發生暴力恐怖案件，包括危安案件、公共安全事件在內的刑事案件、治安案件大幅下降；實踐證明，保安全才能保人權，不反恐就不能保人權。依法打擊恐怖活動，保障各族人民生命財產安全，是對人權的最根本保護。
此外，據新華社報導，中央軍委主席習近平日前簽署命令，授予武警部隊新疆維吾爾自治區總隊某部特戰一中隊「反恐尖刀中隊」榮譽稱號。中央軍委授予榮譽稱號儀式5日在京舉行，中央軍委主席習近平向獲得榮譽稱號的單位頒授獎旗。
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