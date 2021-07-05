中國疫苗無效？紐約時報放箭 CNN罕見「闢謠」

智利總統皮涅拉接種科興疫苗後比出「V」字手勢。（新華社）

智利、蒙古等正在加緊接種中國疫苗 的國家疫情出現反彈，觀察者網報導指出，紐約時報趁機質疑中國疫苗的有效性。美國有線電視新聞網（CNN）則在昨天罕見地站在中國疫苗這一邊，中媒讚CNN「說公道話」。

觀察者網報導，CNN採訪多位專家後表示，中國疫苗並非無效，沒有疫苗有100%保護效力，所以出現新增病例是可以預期的。疫苗效果的關鍵衡量標準，是預防死亡和重症病例，而不是徹底消除新增病例。「如果想要減少重症和死亡病例，中國國藥 和科興疫苗是有用的，」香港大學分子病毒學專家金冬雁稱，同校的傳染病學教授本·考林（Ben Cowling）則表示，中國疫苗減少了重症和死亡病例，「我覺得（中國的兩種）疫苗肯定有效，而且肯定拯救了許多生命。」

報導稱智利目前每日新增數千例確診病例。55%的智利民眾完全接種了新冠疫苗，其中約80%接種的是科興疫苗。

然而值得注意的是，據智利衛生部統計，6月17日至23日住進重症監護室的新冠重症患者並未完全接種。

此外，智利衛生部門負責人日前表示，宣稱智利疫苗接種遇到問題的言論不符合事實，令人遺憾。外界在沒有任何科學依據的情況下，就宣稱科興疫苗沒有效果，他對此感到不滿，要求有關國家立即更正。

觀察者網引述CNN報導指出，塞席爾的情況與智利相同。政府稱幾乎所有重症病例都沒有完全接種。塞席爾為60歲以下民眾接種中國國藥疫苗，為60歲以上的人群接種印度疫苗。

塞席爾衛生部門上月在Facebook上發通報稱，這個群島國家截至當時因新冠死亡的63人裡，只有3人完成了兩劑疫苗的接種，這3人年齡在51歲至80人之間。

蒙古國衛生部公共衛生政策執行部門負責人表示，該國53%的人口完全接種疫苗，其中80%接種的是中國國藥疫苗。她介紹，20%的新冠病例已完全接種疫苗，但96%的死亡病例是未接種或只接種一劑的人。