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美中科技戰方興未艾 滴滴來美曾遭警告「時機不對」

記者林宸誼／北京5日電
美中科技戰方興未艾，滴滴出行恐受波及。（歐新社）
美中科技戰方興未艾，滴滴出行恐受波及。（歐新社）

滴滴出行近日被指涉及「國家數據安全」問題，遭中國國家網信辦安全審查，App昨天更直接被勒令下架。儘管滴滴表示，會認真整改，且不影響已下載App的用戶，但問題背後涉及中國官方對數據安全的控制和警惕以及方興未艾的中美科技戰，若未能在「國家數據安全風險」讓北京滿意，其未來發展恐將受巨大影響。

截至2021年，滴滴出行用戶達5.8億人，號稱是是世界上最大的出行服務平台。此次遭下架是滴滴赴美上市一周內的第二次遭到中國監管部門審查和處理。

近兩年來，中國官方對數據安全和個人信息的保護和監管持續加碼。根據中國「網路安全法」對情節嚴重者，可勒令停止相關業務、停業整頓、關閉網站和吊銷相關業務許可證或營業執照。

據財新網報導，滴滴日前遭中國國家網信辦進行安全審查時，已有美國律師宣布將代表股東提出集體訴訟，向滴滴索賠。有業內人士直稱，滴滴上市「時機不對」。早前就有人指出，「之前監管就不支持滴滴去香港上市，轉道美國也要看監管會不會卡它」。

雖然中美近年來關係緊張，但在美國資本市場的巨大誘惑下，尋求在美上市的中國企業數量不斷攀升。路透今年3月一篇報導，指出滴滴最初希望估值高達1000億美元，但在潛在投資者對該公司擴張計畫的速度和盈利能力表示擔憂後，預期已經下調。

與大多數叫車平台一樣，滴滴一直處於虧損狀態，直到今年前三個月報告盈利3000萬美元。去年該公司報告表示，由於業務受到大流行的打擊，每年虧損16億美元。

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