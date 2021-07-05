我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例 台北15例最多、屏東群聚增1例

邁阿密塌樓深夜爆破 完全崩塌後繼續搜救

被指違法收集使用個人信息 滴滴App遭北京下架

記者林宸誼／北京5日電
中國網約車巨頭滴滴出行，在美國上市不到一周，即遭國家網信辦以國家數據安全為由，進行安全審查，App被勒令下架。（路透）
中國網約車巨頭滴滴出行，在美國上市不到一周，即遭國家網信辦以國家數據安全為由，進行安全審查，App被勒令下架。（路透）

才剛遭到網路安全審查，中國網路叫車巨頭「滴滴出行」App，昨天遭國家網信辦以「嚴重違法違規收集使用個人信息問題」，通知應用商店下架。滴滴出行對此回應稱，將嚴格按官方要求下架整改，但已下載App的用戶不受影響 。

來源：YouTube

另綜合報導，國家網信辦網絡安全審查辦公室今天上午再發布，針對「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」啟動網絡安全審查的公告，內容指出是為防範國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益，防範風險擴大。審查期間，「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」停止新用戶註冊。「運滿滿」、「貨車幫」所屬的滿幫集團、「BOSS直聘」都已在紐約上市。

中國國家網信辦官站昨晚發出公告稱，根據舉報，經檢測核實，「滴滴出行」App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，依「網路安全法」相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」App，要求滴滴出行嚴格按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在的問題，切實保障廣大使用者個人資訊安全。

滴滴出行於6月29日在美國市場IPO（首次公開募股），上市首日市值高達600多億美元。但中國國家網信辦7月2日突然以「防範國家數據安全風險，維護國家安全」為由，對滴滴出行實施網路安全審查，期間並停止新用戶註冊。昨晚更直接公告，下架滴滴出行App。

騰訊財經報導，網信辦2日的公告並沒有對安全審查的細節做任何說明，但因公告涉及國家安全法，因此市場表現較為驚訝，還有傳言指出，滴滴為赴美上市，把中國道路信息和使用者信息洩露給美國。

滴滴出行的全球公司副總裁李敏3日回應稱，「和眾多在海外上市的中國企業一樣，滴滴國內用戶的數據都存放在國內服務器，絶無可能把數據交給美國。」對於網友質疑該公司轉移數據，李敏稱，該公司將提出控告。

滴滴：嚴格按官方要求整改

針對安全審查，滴滴表示，「將積極配合網路安全審查。審查期間，將在相關部門的監督指導下，全面梳理和排查網路安全風險，持續完善網路安全體系和技術能力。」並嚴格按照有關部門的要求下架整改。已下載滴滴App的用戶可正常使用，乘客的出行和司機師傅的接單不受影響。

滴滴還稱，將認真整改，提升風險防範意識和技術能力，持續保護使用者隱私和資料安全，防範網路安全風險，持續為使用者提供安全便捷的服務。

滴滴出行近日在美國上市，是自阿里巴巴2014年在美國上市以來，中國企業在美上市規模最大的一次。據了解，滴滴在中國及15個國際市場提供服務，收集大量實時行動數據，並將部分數據用於自動駕駛技術和交通分析。

中國 App 美國

上一則

美中科技戰方興未艾 滴滴來美曾遭警告「時機不對」

下一則

10年前中被拒門外…美如今想進中國空間站? 北京開條件

延伸閱讀

慶獨立日 華埠升旗釋放信息：華人也是美國一分子

慶獨立日 華埠升旗釋放信息：華人也是美國一分子
繼滴滴之後 中國對在美掛牌貨運、招聘平台啟動審查

繼滴滴之後 中國對在美掛牌貨運、招聘平台啟動審查
慶祝美國獨立　羅省中華會館舉辦升旗典禮

慶祝美國獨立　羅省中華會館舉辦升旗典禮
暑期線上英語營 美國洛杉磯和新北市跨國連線

暑期線上英語營 美國洛杉磯和新北市跨國連線

熱門新聞

山東艦甲板清洗引來衛星圍觀。(取材自微博)

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

2021-07-02 20:40
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

2021-07-03 10:00
中共1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，除中共總書記習近平（前排左4）、中國國務院總理李克強（前排左）等現任政治局常委外，前任領導人胡錦濤 （前排左5）也出席慶祝活動。(路透)

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

2021-06-30 22:00
中國1美分口罩，被指逼得美國製造商無路可走。圖為中國南昌一家工廠的工人正在生產口罩。( Getty Images)

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

2021-06-29 21:20
南京大學現代生物研究院重磅官宣，國際生命科學領域頂尖學者、原美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）終身正教授帥克已全職加盟該院。（取材自觀察者網）

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

2021-07-03 08:00
英國衛生大臣韓考克擁吻女助理的照片曝光後，被迫辭職。（取材自觀察者網）

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

2021-06-27 20:52

精彩推薦

超人氣

更多 >
若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說
遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升
CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗
第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了
給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職