被指違法收集使用個人信息 滴滴App遭北京下架

中國網約車巨頭滴滴出行，在美國上市不到一周，即遭國家網信辦以國家數據安全為由，進行安全審查，App被勒令下架。（路透）

才剛遭到網路安全審查，中國 網路叫車巨頭「滴滴出行」App ，昨天遭國家網信辦以「嚴重違法違規收集使用個人信息問題」，通知應用商店下架。滴滴出行對此回應稱，將嚴格按官方要求下架整改，但已下載App的用戶不受影響 。

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另綜合報導，國家網信辦網絡安全審查辦公室今天上午再發布，針對「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」啟動網絡安全審查的公告，內容指出是為防範國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益，防範風險擴大。審查期間，「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」停止新用戶註冊。「運滿滿」、「貨車幫」所屬的滿幫集團、「BOSS直聘」都已在紐約上市。

中國國家網信辦官站昨晚發出公告稱，根據舉報，經檢測核實，「滴滴出行」App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，依「網路安全法」相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」App，要求滴滴出行嚴格按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在的問題，切實保障廣大使用者個人資訊安全。

滴滴出行於6月29日在美國 市場IPO（首次公開募股），上市首日市值高達600多億美元。但中國國家網信辦7月2日突然以「防範國家數據安全風險，維護國家安全」為由，對滴滴出行實施網路安全審查，期間並停止新用戶註冊。昨晚更直接公告，下架滴滴出行App。

騰訊財經報導，網信辦2日的公告並沒有對安全審查的細節做任何說明，但因公告涉及國家安全法，因此市場表現較為驚訝，還有傳言指出，滴滴為赴美上市，把中國道路信息和使用者信息洩露給美國。

滴滴出行的全球公司副總裁李敏3日回應稱，「和眾多在海外上市的中國企業一樣，滴滴國內用戶的數據都存放在國內服務器，絶無可能把數據交給美國。」對於網友質疑該公司轉移數據，李敏稱，該公司將提出控告。

滴滴：嚴格按官方要求整改

針對安全審查，滴滴表示，「將積極配合網路安全審查。審查期間，將在相關部門的監督指導下，全面梳理和排查網路安全風險，持續完善網路安全體系和技術能力。」並嚴格按照有關部門的要求下架整改。已下載滴滴App的用戶可正常使用，乘客的出行和司機師傅的接單不受影響。

滴滴還稱，將認真整改，提升風險防範意識和技術能力，持續保護使用者隱私和資料安全，防範網路安全風險，持續為使用者提供安全便捷的服務。

滴滴出行近日在美國上市，是自阿里巴巴2014年在美國上市以來，中國企業在美上市規模最大的一次。據了解，滴滴在中國及15個國際市場提供服務，收集大量實時行動數據，並將部分數據用於自動駕駛技術和交通分析。