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解碼神舟艙外航天服 國產1套耗4個月 比黃金還貴重

中國新聞組／北京5日電

神舟12號航天員劉伯明、湯洪波昨天從空間站天和核心艙節點艙成功出艙，他們身上穿的航天服，是中國自主研製、重達130公斤的「飛天」艙外航天服，光頭盔面窗就需經47道工序，液冷服全身上下舖線100米；清除金屬「硬軀幹」上的細微毛刺更要精確到0.1毫米，製作工藝複雜精密，裝配一套需4個月，比黃金還貴重。

新華社報導，這套「飛天」艙外航天服是航天員執行出艙活動的鎧甲，是航天員生命安全的保障，可支持艙外自主工作8小時，使用次數為3年15次，較第一代的2年5次更加先進。艙外航天服包括上下肢和手套，從裡到外是舒適層、備氣密層、主氣密層、限制層和熱防護層等，僅做一副艙外航天服下肢限制層就要260多個小時。

航天員中心研發與總裝測試部副部長鄧小偉表示，一套由100餘個單機產品組成的艙外航天服，要經過嚴格的自檢互檢專檢三道程序，還要進行環境試驗、壓力性能試驗和工效驗證與評價等，確保質量萬無一失。

以頭盔面窗來說，最裡層為雙層壓力面窗，是整個頭盔的承壓密封結構，直接關係到航天員的生命安全，必須做到絕對安全可靠。「光密封加縫合就耗時兩個月，一共完成47道工序。」例如除塵要做到肉眼看不到一絲灰塵；粘膠也要分多輪進行，防止夾層中殘留的水汽在低溫下起霧影響視線。

航天員穿著航天服後活動的操作主要靠上肢實現，縫紉車間提供了充壓後舒適度和靈活度都是一流的「波紋袖」。打結就有3道工序，還不能以手工替代。艙外手套同樣要求精準，尺寸公差也不超過1毫米，且不能反覆拆縫，走針的時候務必小心，力爭一次到位。

航天員在艙外活動時需穿上給身體降溫的液冷服，全身上下全是細密的小孔，供42根液冷管路線均勻穿過，舖設約100米就得穿2萬個孔。氣密性要求極為嚴苛，為氣密層刷膠就需反覆刷上幾遍，稍微處理不當，表面就有可能損傷。

艙外航天服有個金屬結構的硬軀幹，外形像鎧甲，背後掛有保障生命的通風供氧裝置。上有1000多個米粒大的小孔和各種螺絲，一粒浮塵都有可能釀成大禍，必須精密擦洗，哪怕是0.1毫米的細微毛刺都要摸出來。

艙外服的背包門被稱為航天員的「生命之門」。背包門的4組插銷座和4組插銷門合上時要天衣無縫，精度精確到幾十微米。

天和核心艙 低溫 中國

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