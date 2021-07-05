10年前中被拒門外…美如今想進中國空間站? 北京開條件
「神舟12號」航天員進行首次出艙活動引起各界關注，正值中美對抗之際，有中國媒體刊文稱，十年前中國被（美）拒（國際空間站）門外，十年後美國想進入中國空間站，中國將開出條件。
網易號「國防時報排頭兵」刊文寫道，今年6月17日，中國用長二F火箭把神舟12號載人飛船送上太空，自此，中國空間站正式運營，聶海勝、劉伯明、湯洪波三名航天員成為中國空間站的首批工作人員。目前，在軌運行的還有多國合研的「國際空間站」，但只能運行到2024年。2024年後，中國空間站將成為太空中唯一的空間站。
文章稱，沒有空間站，一些空間科學試驗是無法完成的，為此中國空間站勢必成為「香餑餑」。文章還說，目前，中國空間站已收到了近30個國家的合作申請，其中包括美國。
不過，「神舟」飛船首任總設計師、中科院院士戚發軔近日透露，中國在評核之後，拒絕了美國，批准了其中18個國家進駐中國空間站的資格。文章還聲稱，「讓誰進入，中國是精挑細選的，畢竟空間站的資源是有限的，所以中國挑選出那些比較有價值的研究項目。」
該文還直言為何拒絕美國的申請，文章引述戚發軔指出，美國國會2011年通過了「沃爾夫條款」，在航天領域是不跟中國合作的。如果美國要去違背自己的法律，去跟中國合作，那他就得先把他們的「沃爾夫條款」去掉，再跟中國合作。
「長征」系列火箭總設計師龍樂豪院士則說，當年有個75人的名單，就是不讓這75個中國人進入美國國土。所以美國人如果真要到我們的空間站來，我們也不要這樣籠統地不歡迎他，但是它應該有條件地來，它先把那條國會的法律給廢除了。
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