10年前中被拒門外…美如今想進中國空間站? 北京開條件

7月4日，在北京航天飛行控制中心大屏拍攝的艙內航天員聶海勝配合支持兩名出艙航天員開展艙外操作。(新華社)

「神舟12號」航天員進行首次出艙活動引起各界關注，正值中美對抗之際，有中國 媒體刊文稱，十年前中國被（美）拒（國際空間站）門外，十年後美國 想進入中國空間站，中國將開出條件。

網易號「國防時報排頭兵」刊文寫道，今年6月17日，中國用長二F火箭把神舟12號載人飛船送上太空 ，自此，中國空間站正式運營，聶海勝、劉伯明、湯洪波三名航天員成為中國空間站的首批工作人員。目前，在軌運行的還有多國合研的「國際空間站」，但只能運行到2024年。2024年後，中國空間站將成為太空中唯一的空間站。

文章稱，沒有空間站，一些空間科學試驗是無法完成的，為此中國空間站勢必成為「香餑餑」。文章還說，目前，中國空間站已收到了近30個國家的合作申請，其中包括美國。

不過，「神舟」飛船首任總設計師、中科院院士戚發軔近日透露，中國在評核之後，拒絕了美國，批准了其中18個國家進駐中國空間站的資格。文章還聲稱，「讓誰進入，中國是精挑細選的，畢竟空間站的資源是有限的，所以中國挑選出那些比較有價值的研究項目。」

該文還直言為何拒絕美國的申請，文章引述戚發軔指出，美國國會2011年通過了「沃爾夫條款」，在航天領域是不跟中國合作的。如果美國要去違背自己的法律，去跟中國合作，那他就得先把他們的「沃爾夫條款」去掉，再跟中國合作。

「長征」系列火箭總設計師龍樂豪院士則說，當年有個75人的名單，就是不讓這75個中國人進入美國國土。所以美國人如果真要到我們的空間站來，我們也不要這樣籠統地不歡迎他，但是它應該有條件地來，它先把那條國會的法律給廢除了。