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中美同日宣布捐150萬疫苗 薩爾瓦多總統只感謝北京

中國新聞組／北京4日電
薩爾瓦多總統布格磊轉發中方使館聲明，並在推文中貼上了中國和薩爾瓦多的國旗。(取材自環球時報)
薩爾瓦多總統布格磊轉發中方使館聲明，並在推文中貼上了中國和薩爾瓦多的國旗。(取材自環球時報)

新冠疫苗外交角力，這回美國在南美洲輸給了中國？中方2日宣布將向薩爾瓦多提供150萬劑科興新冠疫苗，同一天，美國也表示將提供同樣數量的莫德納疫苗。但薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）轉發中方使館聲明，並在推文中貼上中國和薩爾瓦多國旗，卻未對白宮聲明發表評論。中國網友表示「中國這回合贏了」。

環球時報引述路透報導，中國駐薩爾瓦多大使館表示，未來幾天，150萬支科興疫苗將抵達薩爾瓦多。這是該國收到的第五批，也是截至目前數量最多的一批疫苗。

大使館文章稱，這背後是雙方良好的雙邊關係，以及戰勝疫情、維護民眾健康的共同意願。

事實上，早在3月28日，首批中國科興新冠疫苗就已經運抵薩爾瓦多。

就在中國宣布向薩爾瓦多提供第五批疫苗的當天，美國也宣布了。在7月2日的新聞發布會上，美國白宮新聞發言人莎奇（Jen Psaki）表示，美國將在4日向薩爾瓦多提供150萬劑莫德納疫苗。

截至北京時間3日下午17時許，布格磊並沒有對白宮的聲明發表任何評論。

報導指出，外交部發言人汪文斌2日在例行記者會上表示，新冠肺炎疫情發生以來，中方堅定秉持疫苗全球公共產品的「第一屬性」，在自身需求巨大、疫苗供應十分緊張的情況下，盡己所能向國際社會供應了4.8億餘劑疫苗，是世界上對外提供疫苗最多的國家。

首批中國科興疫苗在3月就已經運抵薩爾瓦多。(新華社)
首批中國科興疫苗在3月就已經運抵薩爾瓦多。(新華社)

疫苗 中國 美國

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