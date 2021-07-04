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日媒：華為沒倒下 在歐洲招兵買馬 要和美戰鬥到底

中國新聞組／北京4日電
華為公司近日被曝在歐洲等地大舉招聘。(路透)
華為公司近日被曝在歐洲等地大舉招聘。(路透)

遭美打壓一年多的中國電信設備製造商華為，近日被曝正在歐洲大舉招募人才，其中包括慕尼黑的晶片（芯片）工程師、伊斯坦堡的軟件開發人員、加拿大的人工智能研究人員，以及國內外數百名博士生。對於華為「還沒倒下」，有日媒分析稱，華為大力在海外「招兵買馬」，顯示尋找新增長點和美「戰鬥到底」的決心。

觀察者網引述日本經濟新聞指出，華為各個招聘網站及其官方LinkedIn帳戶上的招聘信息顯示，華為在歐洲和加拿大招聘的職位與人工智能算法、自動駕駛汽車工程、軟件和計算基礎設施、晶片開發和量子計算等領域相關，而這些也是美國大力下注的領域。

不過，華為在美國本土沒有高科技職位相關的招聘信息。

華為創始人任正非2020年10月表示，2021-2022年是求生存、謀發展戰略攻關最艱難的兩年，在公司聚焦的業務領域，作戰需強大的隊伍打贏「殲滅戰」。要敢於吸收國內、外人才，不拘一格降人才。

報導提到，日經新聞認為，招聘「閃電戰」和慷慨薪水待遇意味著，華為有決心在美國封鎖之下繼續保持市場競爭力。

2019年5月，華為被美國商務部列入了實體名單，限制其使用美國技術。2020年，制裁進一步加碼，美國禁止所有外國供應商向華為提供包含任何美國技術的產品，除非他們獲得許可證。拜登上任之後，美國對華為的封鎖行動並未顯示出放鬆的跡象。

報導稱，美國想通過實體清單的方式痛擊華為在高端晶片方面的弱點，而華為也正在努力通過加大對國內晶片相關公司的投資來填補這些空白。

日經新聞指出，華為已將其生存戰略從支持智能手機等現有業務領域擴展到新業務領域，這一趨勢從這次的招聘當中可見一斑。

報導表示，華為正在慕尼黑招募多個無線晶片組和汽車晶片的開發團隊。慕尼黑是豪華汽車製造商寶馬（BMW）的所在地，而華為目前正押注於尖端汽車技術。

同時，華為在伊斯坦堡的研究中心是該公司的海外軟件開發中心，這裡希望招聘40多名員工。在美國的打擊削弱了華為的硬件業務之後，軟件成為了華為的首要任務。華為在這方面的努力包括構建鴻蒙操作系統，該系統是對應用於智能手機和其他設備的Google Android操作系統的回應。

報導還提到，過去一個月裡，華為在加拿大、芬蘭、瑞典和俄羅斯開設了多個與人工智能研究和計算機功能結構相關的職位招聘項目，該公司也正在為其位於瑞士蘇黎世的基礎研究基地尋找工程師和科學家。

華為 美國 晶片

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