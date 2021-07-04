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中國2020年賣1050億美元防疫品 出口量世界第1

記者林汪靜／綜合報導
1月26日，浙江省一家口罩生產車間內全自動口罩生產機不停運轉，工人們正在加緊國內外訂單。（取材自澎湃新聞）
1月26日，浙江省一家口罩生產車間內全自動口罩生產機不停運轉，工人們正在加緊國內外訂單。（取材自澎湃新聞）

世界貿易組織（WTO）的報告顯示，中國是去年抗擊新冠疫情關鍵醫療用品的最大出口國，拿下世界第一，出口額達1050億美元，幾乎是2019年的三倍，而美國是同類產品的最大進口國。

此外，中國是美國最大的賣家，中國製造的關鍵醫療用品占美國市場的40.2%。

觀察者網報導，據世貿組織的定義，口罩，手套、消毒劑、呼吸器、醫用消毒滅菌設備、脈搏血氧機等，都是能挽救新冠患者健康和生命的關鍵醫療用品。根據世貿組織的報告「抗擊新冠肺炎背景下的全球醫療用品貿易：2020年進展」指出，在新冠肺炎全球流行背景下，去年全球醫療用品貿易額達到2.3兆美元（約新台幣65.09兆），較2019年增長16%。與之相反的是，全球商品貿易總值在去年萎縮7.6%。

去年，醫療用品占全球商品貿易總值的比重從前一年的5.3%增長至6.6%。抗擊疫情關鍵醫療用品貿易額更是增長了31%。

報告指出，中國、美國和德國是世界前三的商品貿易國，也是抗擊疫情關鍵產品的貿易國，這三個經濟體去年在世界商品貿易總額中占比為31%，但在關鍵醫療用品的貿易占比達到41%。

去年，中國關鍵醫療用品的出口額達到1050億美元，幾乎是2019年的三倍，這些產品在世界市場所占比例同樣翻了一倍多，從2019年的12.6%增加到去年約26.7%。而出口額的激增讓中國成為去年世界最大出口國。

而美國與2019年相同，依舊是新冠關鍵醫療用品的最大進口國，其次是德國和中國，美國從國外進口了價值780億美元的關鍵醫療用品，占世界的五分之一，中國是美國最大的賣家，其次是墨西哥和德國。

此外，報告顯示，去年1月到5月，中國新註冊成立了7萬802家新公司，生產或從事口罩貿易，較2019年增長1256%。去年，曾與口罩毫無關係的中國工廠，比如製造高爾夫球、電子煙、汽車零組件的企業，也迅速轉型生產口罩，緩解了全球供應不足的問題。

WTO的報告顯示，中國是去年抗擊新冠疫情關鍵醫療用品的最大出口國，出口額達105...
WTO的報告顯示，中國是去年抗擊新冠疫情關鍵醫療用品的最大出口國，出口額達1050億美元。（取材自21世紀經濟報導）

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