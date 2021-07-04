王毅才稱台獨極危險…中網民秀「一國兩制」雪糕火了

福建廈門一景區，商家售賣的「一國兩制」文創雪糕受到關注。(取材自北晚新視覺)

中國 大陸國務委員兼外長王毅 3日談到台灣 問題時表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會公認的基本事實，推進祖國和平統一進程是中國政府始終堅持的既定方針。」他還正告美國等一些勢力，「實現國家完全統一是任何人都阻擋不了的歷史潮流。」

王毅3日出席第九屆世界和平論壇，並在開幕式上作主旨演講。他表示，一段時間以來，美國一些勢力試圖在台灣問題上鋌而走險，不斷縱容和鼓勵台獨分裂勢力，這是極其錯誤和危險的。「我們要正告這些勢力，實現國家完全統一是任何人都阻擋不了的歷史潮流，是任何外部勢力都無法撼動的時代大勢。」

在談到促進世界和平問題時，王毅表示，各國應當共同構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。要旗幟鮮明地反對強權政治，動輒聲稱維護基於規則的國際秩序，並以此向別國施壓，是強權政治的翻版。他說，要旗幟鮮明地反對干涉別國內政，尊重主權和領土完整，互不干涉內政是「聯合國憲章」中的規定、。

另外，北晚新視覺報導，近日，在福建廈門一景區，商家售賣的「一國兩制」雪糕受到不少網友關注。該雪糕外觀形似台灣地圖，上面還有「一國兩制統一中國」的八字標語造型。有人稱這是一款「有決心的雪糕」。

據報導，實際聯繫發布雪糕照片的博主，其表示，該款雪糕是他在「廈門椰風寨景區」一個小攤購買的。據悉，該景區內還有「一國兩制」沙灘。此外，該景區緊鄰廈門「一國兩制統一中國」標語牌，該標語牌建於1999年，是廈門市標誌性構築物。