我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

王毅才稱台獨極危險…中網民秀「一國兩制」雪糕火了

記者林汪靜／綜合報導
福建廈門一景區，商家售賣的「一國兩制」文創雪糕受到關注。(取材自北晚新視覺)
福建廈門一景區，商家售賣的「一國兩制」文創雪糕受到關注。(取材自北晚新視覺)

中國大陸國務委員兼外長王毅3日談到台灣問題時表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會公認的基本事實，推進祖國和平統一進程是中國政府始終堅持的既定方針。」他還正告美國等一些勢力，「實現國家完全統一是任何人都阻擋不了的歷史潮流。」

王毅3日出席第九屆世界和平論壇，並在開幕式上作主旨演講。他表示，一段時間以來，美國一些勢力試圖在台灣問題上鋌而走險，不斷縱容和鼓勵台獨分裂勢力，這是極其錯誤和危險的。「我們要正告這些勢力，實現國家完全統一是任何人都阻擋不了的歷史潮流，是任何外部勢力都無法撼動的時代大勢。」

在談到促進世界和平問題時，王毅表示，各國應當共同構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。要旗幟鮮明地反對強權政治，動輒聲稱維護基於規則的國際秩序，並以此向別國施壓，是強權政治的翻版。他說，要旗幟鮮明地反對干涉別國內政，尊重主權和領土完整，互不干涉內政是「聯合國憲章」中的規定、。

另外，北晚新視覺報導，近日，在福建廈門一景區，商家售賣的「一國兩制」雪糕受到不少網友關注。該雪糕外觀形似台灣地圖，上面還有「一國兩制統一中國」的八字標語造型。有人稱這是一款「有決心的雪糕」。

據報導，實際聯繫發布雪糕照片的博主，其表示，該款雪糕是他在「廈門椰風寨景區」一個小攤購買的。據悉，該景區內還有「一國兩制」沙灘。此外，該景區緊鄰廈門「一國兩制統一中國」標語牌，該標語牌建於1999年，是廈門市標誌性構築物。

中國 台灣 王毅

上一則

全球搶晶片 傳中資要買英國半導體龍頭NWF

下一則

中美高層年內接觸？王毅呵一聲 中媒：美國人聽懂了嗎

延伸閱讀

再喊話「和平統一」 王毅：台灣是中國不可分割一部分

再喊話「和平統一」 王毅：台灣是中國不可分割一部分
王毅：中國已向近百個國家提供逾4.5億劑疫苗

王毅：中國已向近百個國家提供逾4.5億劑疫苗
G20外長會議 王毅視訊出席

G20外長會議 王毅視訊出席
中在聯合國這1票 王毅：永遠屬於發展中國家

中在聯合國這1票 王毅：永遠屬於發展中國家

熱門新聞

山東艦甲板清洗引來衛星圍觀。(取材自微博)

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

2021-07-02 20:40
中共1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，除中共總書記習近平（前排左4）、中國國務院總理李克強（前排左）等現任政治局常委外，前任領導人胡錦濤 （前排左5）也出席慶祝活動。(路透)

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

2021-06-30 22:00
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

2021-07-03 10:00
中國1美分口罩，被指逼得美國製造商無路可走。圖為中國南昌一家工廠的工人正在生產口罩。( Getty Images)

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

2021-06-29 21:20
英國衛生大臣韓考克擁吻女助理的照片曝光後，被迫辭職。（取材自觀察者網）

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

2021-06-27 20:52
南京大學現代生物研究院重磅官宣，國際生命科學領域頂尖學者、原美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）終身正教授帥克已全職加盟該院。（取材自觀察者網）

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

2021-07-03 08:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校
影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤