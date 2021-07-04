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中美高層年內接觸？王毅呵一聲 中媒：美國人聽懂了嗎

中國新聞組／北京4日電
第九屆世界和平論壇3日在北京清華大學舉行，中國國務委員兼外交部長王毅應邀出席並發表演講。(中新社)
第九屆世界和平論壇3日在北京清華大學舉行，中國國務委員兼外交部長王毅應邀出席並發表演講。(中新社)

美國總統拜登上任後會晤了多國重要領袖，獨缺中國國家主席習近平，外界關心中美高層今年是否有可能進行進一步接觸。外交部長王毅昨天在回答此一問題時，先是「呵」一聲，接著說「我們當然希望恢復對話，但這要看美國有沒有誠意」。中國媒體隨後意在言外的解讀王毅這聲「呵」：「很魔性，美國人聽懂了嗎？」。

國務委員兼外長王毅昨天出席在清華大學舉行的「第九屆世界和平論壇」開幕式，並發表題為「守護世界和平，推動人類進步」的演講時做了上述表示。這項論壇有多國前政要、駐華使節、智庫負責人等中外來賓約500人參加線上或線下的活動。

觀察者網引述深圳衛視報導，王毅在致辭後，有記者問「中美高層今年會有接觸嗎？」，王毅聽後先是「呵」了一聲，並表示：「我們當然希望恢復對話，但這要看美國有沒有誠意」。記者接著問：「您覺得我們中方還可以做什麼？」王毅回答：「我們繼續辦好我們自己的事，這是最重要的」。

對於這聲「呵」，觀察者網在報導下了一個「王毅一聲『呵』很魔性，美國人聽懂了嗎？」的標題，似乎意有所指。另有媒體稱，王毅當時其實是說了「呵呵呵」總計三聲「呵」，而且在講到「這要看美國有沒有誠意」時，用右手比出了「指向美國」的手勢，被認為一種具針對性的「強勢表態」。

中新社引述王毅在演講中表示，當今世界發生的各種對抗衝突和治理困境，追根究底還是在於多邊主義的理念沒有得到有效維護。維護並踐行真正的多邊主義，是打破零和博弈，抵制單邊霸淩，真正實現持久和平與共同安全的必由之路。　　

王毅指出，要共同應對迫在眉睫的全球性挑戰，當務之急是加緊構築抵禦病毒的「免疫長城」，共同應對氣候變化這一重大挑戰。第二是要共同推進全球熱點問題的政治解決。

阿富汗問題上，最緊迫的是保持和平穩定、防止生戰生亂，美國作為阿富汗問題的始作俑者，應當以負責任方式確保局勢平穩過渡，不能甩鍋推責，一走了之。

在緬甸問題上，應實現政治和解。在半島核問題上，堅持平等對話與和平解決的大方向。在巴以問題上，於「兩國方案」基礎上重啟和談。在伊朗核問題上，最關鍵的是美方盡快做出重返全面協議的決斷，全面徹底取消對伊朗及第三方的非法單邊制裁。　　

第三是要共同反對一切人為製造分裂對抗的危險做法，徹底掃清影響國際地區和平安全的障礙。

王毅 美國 阿富汗

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