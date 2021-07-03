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阻日倒核廢水 中獲邀參加原子能福島工作組

中國新聞組／北京3日電
中國專家已加入國際原子能機構核汙水處置技術工作組，日本在未與周邊國家協商達成共識前，不得擅自啟動核汙水排海。圖為日前日本民眾在日本東京的首相官邸外集會，抗議將福島核汙水排入大海。（新華社）
中國專家已加入國際原子能機構核汙水處置技術工作組，日本在未與周邊國家協商達成共識前，不得擅自啟動核汙水排海。圖為日前日本民眾在日本東京的首相官邸外集會，抗議將福島核汙水排入大海。（新華社）

日本福島核事故污染水處置問題事關重大，中國外交部發言人汪文斌2日證實，國際原子能機構正籌建日本福島核事故廢水處置問題技術工作組，中國專家日前已獲邀參加。他希望國際原子能機構充分聽取利益攸關方意見，並敦促日方提供一切必要的配合，不得擅自啟動核污染水排海。

汪文斌說，中方將全力支持工作組後續工作。「希望國際原子能機構充分聽取利益攸關方意見，確保工作組發揮應有的作用，實現對日本福島核汙染水處置進行事前、事中、事後的技術評估和監督。」

汪文斌並強調，日本福島核事故廢水處置問題事關重大，不是日本一國私事。「中方強烈敦促日方提供一切必要的配合，確保國際原子能機構技術工作組能順利開展工作。」

他又說，日本在與包括周邊鄰國在內的各利益攸關方及有關國際機構協商並達成共識前，不得擅自啟動核廢水排海。

日本政府4月13日針對福島第一核電廠在311核災後持續產生的含氚核廢水，召開相關部會閣員會議，正式決定福島核廢水將在稀釋後排入海中，目標是2年後開始排放。

中國外交部部長助理吳江浩在兩天後召見日本駐中國大使垂秀夫，對日本政府決定將把福島核廢水排入海一事提出嚴正交涉，要求日方收回「錯誤決定」，不得擅自啟動核廢水排海。

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