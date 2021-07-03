黨慶大會天安門7.1「躲」過大雨 2月前就滾動預報

7月1日上午，中共黨慶在北京天安門廣場舉行。到了下午，電閃雷鳴，大雨磅礴，某地一道閃電從高空豎直劈向地面的樹林，觸目驚心。(視頻截圖）

雨雨雨，連續幾天，京城幾乎每天都在下雨。但很幸運的是，1日上午建黨100周年慶祝大會的兩小時裡，天安門 地區「躲」過大雨。對慶祝活動當天天氣的預報，其實從兩個月前就開始了，而整個11人的預報員專班團隊去年底就正式成立。

北京 日報微信 公眾號「長安街知事」報導，這半年的時間裡，預報員們一直在分析近十年歷史同期的天氣資料，复盤天氣個案，查找分析原因，一切都在為7月1日的準確預報做準備。

6月底、7月初的北京，正好處於汛期，是對流天氣高發的時期，雷陣雨、大風、冰雹都是「熟客」。天氣尤其複雜多變，很可能早晨還是晴空萬里，到了傍晚就是瓢潑大雨。預報的難度，可想而知，而且雷雨的預報，是當今的世界性難題。

市氣象台首席預報員雷蕾是預報專班團隊的一員。從6月25日左右開始，預報團隊已經能預判到，從6月27日以後，北京將連續多日處於冷渦系統控制下，且持續時間較長，「這就意味著，幾乎每天都有雨，而且局地性非常強，雨量分布不均，強對流天氣明顯。」雷蕾坦言，這對預報員來說，壓力巨大，「太揪心了！」

到了6月28日，距離7月1日僅剩3天，所有的預報模式結論已經幾乎趨於一致：冷渦的影響板上釘釘，北京將面臨系統性的降水和強對流天氣。

從6月30日早6時開始，雷蕾和預報員們已經開始發布逐一小時的預報。雷蕾說：「都說這次是在挑戰天氣預報的『天花板』，預報員們真的都是拚盡了全力。」

30日深夜的臨時大會商後，預報結論還是保持不變，7月1日早晨北京還是以多雲天氣為主，能見度最差兩公里，天安門地區的天氣在活動時間裡應該是安全的。

7月1日上午8時，慶祝活動正式開始。當所有人都在關注活動時，雷蕾等預報員們的眼睛始終盯著衛星雲圖和各種氣象資料，一刻不敢鬆懈。看到活動順利進行到最後一秒，天安門地區「躲」過大雨，已經連續近30個小時沒有休息的預報員，心頭的大石頭也總算是落了地。「那一刻，沒有大家想像的那種歡呼雀躍，因為活動會場撤離任務還沒結束，逐小時的預報仍要繼續發布。」

就在大會結束後不久，北京東部北部地區就開始電閃雷鳴。