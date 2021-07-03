中共建黨百年「獻禮片」上映 北京場次空凳多

中共建黨百年獻禮片「1921」1日正式公映，觀眾在內蒙古呼和浩特市一影院內觀看。(中新社)

中共 建黨100周年，多部歌頌中共的主旋律電影1日上映，其中包括「再現」建黨經過的電影「1921」和中共創黨人李大釗一生的「革命者」。有影院負責人表示，兩部影片排片占比達八成，並陸續接到包場。內地觀影平台「貓眼電影」顯示，截至目前「1921」票房已近2億元人民幣（約3098萬美元），「革命者」則約3000萬元。但有港媒報導，經查看北京 各大影院排片，發現買票入場的人屈指可數，空凳多。

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香港明報報導，「1921」由黃建新執導，黃軒、倪妮、王仁君、劉昊然、陳坤、李晨、王俊凱、胡先煦等主演。作為黨慶重點影片，電影票房上映前已突破1億元。「革命者」由「八佰」導演管虎監製，張頌文、李易峰、佟麗婭、彭昱暢主演，電影圍繞1912至1927年的歷史展開，講述李大釗追尋革命道路的故事。

據報導，作為最先推出的「獻禮片」，截至2日晚，貓眼電影數據顯示，「1921」票房為1.97億元，「革命者」則僅約3000萬元。以萬達CBD店為例，「1921」7月2日排片近30場，從早8時50分的早場到晚11時50分的午夜場，平均每小時便有兩場，密度相當高；3日也有27場。「革命者」略少，3日排片20餘場，今日

報導指出，經查閱訂票信息顯示，「1921」與「革命者」，每場訂票觀眾寥寥，有的場次只有五人。但不排除受非假期的影響。北京青年報引述保利國際影城大峽谷店運營經理徐丹表示，兩部影片排片場次充足，占比達到80%，其中「1921」的排片占比要達到了45%，且包場「1921」在當日有3場計300多人。首都電影院 副總經理于超表示，影院已陸續接到團體客戶包場和上電影黨課的需求。