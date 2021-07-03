我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美57.9%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

中共建黨百年「獻禮片」上映 北京場次空凳多

中國新聞組／北京3日電
中共建黨百年獻禮片「1921」1日正式公映，觀眾在內蒙古呼和浩特市一影院內觀看。(中新社)
中共建黨百年獻禮片「1921」1日正式公映，觀眾在內蒙古呼和浩特市一影院內觀看。(中新社)

中共建黨100周年，多部歌頌中共的主旋律電影1日上映，其中包括「再現」建黨經過的電影「1921」和中共創黨人李大釗一生的「革命者」。有影院負責人表示，兩部影片排片占比達八成，並陸續接到包場。內地觀影平台「貓眼電影」顯示，截至目前「1921」票房已近2億元人民幣（約3098萬美元），「革命者」則約3000萬元。但有港媒報導，經查看北京各大影院排片，發現買票入場的人屈指可數，空凳多。

來源：youtub

香港明報報導，「1921」由黃建新執導，黃軒、倪妮、王仁君、劉昊然、陳坤、李晨、王俊凱、胡先煦等主演。作為黨慶重點影片，電影票房上映前已突破1億元。「革命者」由「八佰」導演管虎監製，張頌文、李易峰、佟麗婭、彭昱暢主演，電影圍繞1912至1927年的歷史展開，講述李大釗追尋革命道路的故事。

據報導，作為最先推出的「獻禮片」，截至2日晚，貓眼電影數據顯示，「1921」票房為1.97億元，「革命者」則僅約3000萬元。以萬達CBD店為例，「1921」7月2日排片近30場，從早8時50分的早場到晚11時50分的午夜場，平均每小時便有兩場，密度相當高；3日也有27場。「革命者」略少，3日排片20餘場，今日

報導指出，經查閱訂票信息顯示，「1921」與「革命者」，每場訂票觀眾寥寥，有的場次只有五人。但不排除受非假期的影響。北京青年報引述保利國際影城大峽谷店運營經理徐丹表示，兩部影片排片場次充足，占比達到80%，其中「1921」的排片占比要達到了45%，且包場「1921」在當日有3場計300多人。首都電影院副總經理于超表示，影院已陸續接到團體客戶包場和上電影黨課的需求。

電影院 中共 北京

上一則

港男七一刺警 遺書批國安法影響自由 港府定調本土恐襲

下一則

中共百年黨慶文藝演出「偉大征程」 改拍電影

延伸閱讀

台人對中共感覺 親綠民調曝「心寒」僅11%有好感

台人對中共感覺 親綠民調曝「心寒」僅11%有好感
中共建黨百年 歐洲議員批評威脅台灣侵害人權

中共建黨百年 歐洲議員批評威脅台灣侵害人權
百年黨慶草木皆兵 北京斷網、禁刀、停氣

百年黨慶草木皆兵 北京斷網、禁刀、停氣
趙麗穎、楊冪、倪妮眾明星 齊賀中共建黨百年

趙麗穎、楊冪、倪妮眾明星 齊賀中共建黨百年

熱門新聞

中共1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，除中共總書記習近平（前排左4）、中國國務院總理李克強（前排左）等現任政治局常委外，前任領導人胡錦濤 （前排左5）也出席慶祝活動。(路透)

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

2021-06-30 22:00
中國1美分口罩，被指逼得美國製造商無路可走。圖為中國南昌一家工廠的工人正在生產口罩。( Getty Images)

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

2021-06-29 21:20
英國衛生大臣韓考克擁吻女助理的照片曝光後，被迫辭職。（取材自觀察者網）

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

2021-06-27 20:52
中共將迎來建黨一百周年。(路透)

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

2021-06-27 10:58
72歲梁姓老翁與妻兒。（取材自微博）

窮漢娶嫩妻21年生15娃 被酸「瘋狂播種」鄰求壯陽祕方

2021-07-01 10:00
山東艦甲板清洗引來衛星圍觀。(取材自微博)

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

2021-07-02 20:40

精彩推薦

超人氣

更多 >
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實
所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌

所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌
路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻

路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻