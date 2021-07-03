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中共百年黨慶文藝演出「偉大征程」 改拍電影

中國新聞組／北京3日電
6月28日晚，慶祝中共成立100周年文藝演出「偉大征程」在北京國家體育場盛大舉行。圖為 戲劇與舞蹈「破曉」。(新華社)
6月28日晚，慶祝中共成立100周年文藝演出「偉大征程」在北京國家體育場盛大舉行。圖為 戲劇與舞蹈「破曉」。(新華社)

慶祝中共建黨百年文藝演出「偉大征程」1日在央視首播，8000名演員參與、史詩般大型情景的呈現形式，令觀眾為之震撼，並迅速成為熱搜話題。總導演陳維亞透露，「偉大征程」將被拍成電影，預計今年十一前後公映，和上世紀的音樂舞蹈史詩「東方紅」一樣，長久保留播放。

來源：youtube

「偉大征程」於上月28日在俗稱「鳥巢」的北京國家體育場演出，國家主席習近平和約兩萬名觀眾現場觀看演出。歷時近兩年完成的「偉大征程」，編導有上百位，參與演出明星包括胡歌、海清、高圓圓、劉燁、陳道明、成龍等人；兩小時的演出中，結合了音樂、舞蹈、戲劇、特效等多種表演方式，浩大又兼具藝術性的場面，令觀眾為之驚豔。

「偉大征程」後來於1日在央視首播，分為「浴火前行」、「風雨無阻」、「激流勇進」、「錦繡前程」四個篇章。從中共建黨、長征、抗日到社會主義革命和建設時期，並回顧了18大習近平上任後的歷史成就，以及全國抗疫、打贏脫貧攻堅戰到神舟12號升空的歷史，播出後立刻引來網民關注，有網民說，「偉大征程」讓他們想起1964年的紅色經典「東方紅」。

「東方紅」是為15周年十一慶典籌備的戲劇，於人民大會堂演出，全劇有3000多人參與，由時任總理周恩來擔任總導演，後來被拍成電影。

央視報導，「偉大征程」總導演陳維亞表示，「偉大征程」電影版已6月29日起拍攝，有望在今年十一前後公映。和當年音樂舞蹈史詩「東方紅」被拍成電影一樣，「這將是一部精美的影片，長久保留播放。」

「偉大征程」文藝演出叫「大型情景史詩」，陳維亞說，主要是藉助音樂、舞蹈、戲劇、繪畫、視頻、服裝、道具、化妝、特效等多種藝術手段，把歷史用詩一樣的語言表達出來。

播出過程中，「舞台再現李大釗陳獨秀對話」也登上了網絡熱搜。陳維亞透露，演出一開始，主創人員創新性地融入了幾段紀實拍攝的戲劇表演，把建黨初期的幾位共產黨創始人，像毛澤東、李大釗、陳獨秀、陳望道等通過戲劇表演的形式呈現在大舞台上，「這就是細節，是具體人物，是具體的情感穿透力」。

電影拍攝現場。(取材自央視)
電影拍攝現場。(取材自央視)

電影 導演 習近平

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