華盛頓郵報：中擴核武 疑建百座東風41飛彈發射井

衛星圖顯示玉門建築工地有一層長70米左右圓頂狀覆蓋物掩蓋，被指是中國其他導彈基地常見的隱蔽做法。左下為此前在內蒙古吉蘭泰拍攝到的相似建築工地，該區域被認為是解放軍火箭軍的訓練基地。（取材自推特）

美國 加州「詹姆斯．馬丁不擴散研究中心」（JMCNS）衛星圖像顯示，中國 在甘肅玉門附近沙漠區興建100多個洲際彈道導彈（ICBM）發射井，大規模的建造可能標誌著北京 正在擴展其核能力。專家指出，這些發射井可能是為東風-41洲際彈道導彈設計，其可攜帶多枚彈頭，射程最遠約1.5萬公里，打擊範圍可達美國本土。

美國之音引述華盛頓郵報報導，這份商業衛星圖像顯示，甘肅省數百平方英里的乾旱地帶，數十個地方正在開工。這119個幾乎一模一樣的建築工地，其特徵與人們看到的中國現有核彈頭彈道導彈發射設施相似。

JMCNS中心主任劉易斯(Jeffrey Lewis)指出，這種大規模的建造表明，這是中國為了加強其核威懾的可信度而做出的重大努力，他形容該項目的規模「令人難以置信」。

劉易斯認為，這些發射井可能是為東風41的洲際彈道導彈設計的，這種導彈可以攜帶多枚彈頭，能夠打到9300英里遠的目標，有可能使美國處於其射程之內。劉易斯說，場地上的主要挖掘工作今年年初就開始了，雖然準備工作可能進行了幾個月的時間。

新建的導彈發射井可能隱藏數量相對較少的彈頭，勢必對美方造成壓力。不過劉易斯也提醒這可能是場軍備騙局，中國過去曾部署過誘餌發射井。

對此，國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，相關報導與其他事態發展表明，中國核武庫增長速度更快，超過先前預估的水準，此事令人擔憂，也引發對中國的強烈質疑。

普萊斯表示，越是快速發展越難隱藏，也強調了中方的發展似乎偏離幾十年來最低威懾的核武戰略；美國強調核武大國應能直接對話，降低核武風險，避免誤判，鼓勵北京與華府直接接觸，討論採取務實辦法，和緩破壞穩定的武器競賽，與可能的破壞穩定緊張情勢。