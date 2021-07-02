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中共黨慶秀兩棲戰力 寬體直升機8L首亮相

中國新聞組／北京2日電
直-8L懸掛巨幅祝賀標語，在黨慶亮相。(取材自北京青年報旗下「政知道」)
直-8L懸掛巨幅祝賀標語，在黨慶亮相。(取材自北京青年報旗下「政知道」)

中共建黨百年大會，解放軍新型運輸直升機直8L於首次公開亮相，直8L能投送快反作戰車輛，未來還會發展艦載型裝備在兩棲攻擊艦上，引發輿論關注；根據解放軍的慣例，能在大型慶祝活動中公開亮相，意味著這款裝備已經正式服役。

當天由空中分列式，由一架直-8L掛載中共黨旗及兩架護旗的直-10率先飛越天安門上空拉開序幕，後面跟著4架掛載「萬歲」賀詞旗幟的直8L。而後由29架直10及直19直升機組成代表中共建黨100周年的「100」字樣編隊隊形，及10架殲10戰機組成代表7月1日建黨的「71」字樣編隊通過。

接著由15架殲20匿蹤戰機組成3個飛行梯隊飛掠，最後由10架教8教練機釋放10道彩煙結束空中分列式。

此次最新亮相的直-8L就是直-8家族中的最新改進型，其最大變化是整體變寬了不少。...
此次最新亮相的直-8L就是直-8家族中的最新改進型，其最大變化是整體變寬了不少。(取材自北京青年報旗下「政知道」)
15架殲20亮相。(取材自北京青年報旗下「政知道」)
15架殲20亮相。(取材自北京青年報旗下「政知道」)

央視報導稱，參與分列式的15架殲20戰機中，有多架來自解放軍東部戰區空軍航空兵某旅。該旅因在韓戰中在大隊長王海帶領下擊落擊傷敵機29架的輝煌戰績，被解放軍命名為「王海大隊」。

殲20因其機敏性引起最多關注。但帶頭通過天安門的直8L卻是首度在公眾亮相。

北京青年報旗下「政知道」報導，資料顯示，已經服役多年的解放軍直8直升機，是上世紀90年代設計定型的13噸級多用途運輸直升機，而此次最新亮相的直8L是直8家族中的最新改進型，最大變化是整體變寬了不少，被外界稱為寬體直8。

據了解，直8L機艙從以往的1.8公尺加寬至2.4公尺左右，能裝下山貓突擊車、猛士越野車等陸地快反裝備，解決了以往中國直升機只能運人不能運車輛裝備的問題。

護旗梯隊由1架直8L運輸直升機和2架直10武裝直升機組成。(取材自北京青年報旗下...
護旗梯隊由1架直8L運輸直升機和2架直10武裝直升機組成。(取材自北京青年報旗下「政知道」)

解放軍 中共 天安門

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