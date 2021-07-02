世衛籲承認EUA 歐美或批准中國國藥、科興疫苗

中國 新冠疫苗 生產商之一的深圳康泰生物，6月30日與深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心、深圳市第三人民醫院簽訂戰略協議，將展開新冠變異毒株疫苗研發合作。深圳市第三人民醫院院長劉磊表示，這次合作將充分利用彼此的資源和能力，預計最快四個月內就能進入一期臨床研究。

康泰生物自主研發的新冠病毒滅活疫苗，今年5月14日獲中國官方納入緊急使用。康泰生物目前正在馬來西亞、哥倫比亞、阿根廷、巴基斯坦、菲律賓等國開展這款新冠疫苗的三期臨床試驗，並從多價滅活疫苗、mRNA疫苗兩條技術路線進行新冠變異毒株疫苗研發。

根據世界衛生組織通報，Delta變異株目前已傳播至90多個國家，成為當前全球主流傳播毒株，廣州、深圳日前也先後傳出由Delta變異株所引發的本土疫情。

證券日報指出，深圳市第三人民醫院具有P3實驗室條件，同時擁有深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心，而康泰生物則是深圳疫苗龍頭企業，疫苗生產技術成熟。

劉磊稱，這次合作將充分利用雙方資源和能力，預計最快可在四個月內進入一期臨床研究。未來深圳市第三人民醫院還會與康泰生物展開深度合作，進行流感等多種流行病疫苗的研發。

此外，世界衛生組織1日表示，各國應該承認這家機構批准的所有可用於緊急使用（EUA）的疫苗，以避免擴大全球疫苗不平等，加劇新冠疫苗分配不均的情況。據自由亞洲電台報導，此舉可能會敦促西方國家承認中國的兩款效果較差的疫苗。

除了輝瑞、莫德納、阿斯利康、楊森等公司的新冠疫苗，世衛 組織還緊急批准中國國藥和科興的疫苗。歐盟曾在5月表示，為了恢復歐盟內部旅行，他們只承認接種歐洲藥品管理局批准疫苗的旅客，但各國可以自行決定是否允許接種其他疫苗的旅客入境。目前，大多數歐洲和北美國家尚未批准國藥和科興疫苗。

世衛組織在一份聲明中說，任何一個只允許接種了這家機構批准的一部分疫苗的人重新旅行的措施，都會對那些最受疫情連累的經濟體產生負面影響。