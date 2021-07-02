中共百年黨慶 馬斯克讚嘆中國繁榮 掀熱議

中共慶祝建黨百年，特斯拉執行長馬斯克接連在推特、微博發文讚嘆中國經濟繁榮，引來正反熱議。（取材自推特）

中共總書記習近平1日在慶祝建黨百年大會宣布實現第一個百年奮鬥目標：全面建成小康社會。特斯拉執行長馬斯克 隨後引述這段話，接連在推特、微博 發文讚嘆中國 經濟繁榮，引來正反熱議。

新華社英文推特1日報導習近平宣布實現第一個百年奮鬥目標後，馬斯克在推文下留言稱：「中國取得的經濟繁榮確實令人讚嘆，尤其是在基礎設施方面！我鼓勵大家都去參觀，親自去看一看。」

馬斯克隨後也在其個人微博上發布了同樣的內容。

自由亞洲電台報導，馬斯克這一席話迄今已引來2000多名網友評論，他雖獲得包括人民日報歐盟分社社長陳衛華等多人留言支持，但有更多網友嘲諷馬斯克應該親自去新疆與武漢華南市場參觀；中國流亡美國民運人士周鋒鎖還要馬斯克去中共統治的中國不要離開，並稱那裡比美國和火星更適合他。

馬斯克隨後在其個人微博發布了同樣內容，也引來中國網友的正反熱議。有網友誇馬斯克是「老黨員」、「同志」、「特斯拉黨支部書記」；還有網友笑稱，中國會考慮發綠卡給他。

但也有網友要馬斯克「把剎車修好」，有人則形容馬斯克發文是「滿滿的求生欲」；還有人質疑連蘋果CEO庫克都沒發微博慶祝，馬斯克是為錢低頭了嗎？

特斯拉中國近期因為頻頻發生的疑似剎車失靈事件，迭遭車友指控與官方監管，4月份銷量一度明顯下滑，但5月份又大幅上揚，其電動汽車銷量在中國穩居第一。