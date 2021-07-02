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中共百年黨慶大會 22歲美女領誦員氣場強 暴紅

中國新聞組／北京2日電
中共建黨百年大慶舉行，浙江女孩馮琳登上領誦台。 （央視截圖）
中共建黨百年大慶舉行，浙江女孩馮琳登上領誦台。 （央視截圖）

在1日舉行的中共百年黨慶慶祝大會上，共青團員和少先隊員代表集體致獻詞的場景令人印象深刻，領誦人之一22歲的馮琳表現優異。「嘉興女孩慶祝大會致獻詞」上了熱搜，馮琳備受網友關注。

馮琳來自浙江嘉興，現在是中國傳媒大學播音與主持藝術專業的大三學生。天目新聞報導，據馮琳的爸媽透露，馮琳從小就特別聽話，父母從不用操心她的學業。播音主持是她從小的愛好，在她的床頭，寫著「當你的才能承受不住你的夢想，你只有加倍努力」；報導指出，「琳琳的夢想是成為像董卿一樣的主持人。」

報導指出，馮琳的爸媽當天一大早就守在了電視機前。「昨晚，她和我說，媽媽，我明天有一個很重要的活動，我要早點休息。」馮琳的媽媽說道，「馮琳在電視機上出現的時候，我真的很激動，一時間我都不敢相信這是我的女兒。」

圓滿完成任務後，馮琳本人轉發致獻詞的視頻，不少網友跑到馮琳V博下留言，誇讚其：「長相大氣，目光堅定 氣場強大，太會選人了」、「真的很棒很棒！真的熱淚盈眶！太為你感到驕傲和自豪了！」、「太棒了！好優秀」。

台上一分鐘，台下十年功，馮琳優異的表現，離不開她一次次的訓練。網上公開馮琳封閉訓練的視頻，一次次的練習。指導老師稱馮琳幾個月的訓練，瘦到了5公斤多，目前只有45公斤。

此外，其他三名領誦員， 彭友馨是北京海淀區中關村第三小學六年級學生，目前是學校金帆舞蹈團的團長；用老師的話說，學習舞蹈的孩子，能吃苦、抗壓能力各方面都很出色。

來自北京市第一實驗小學六年級的姚牧晨是四個領誦員中年齡最小的，他曾經參加過「曹燦杯」全國朗誦大會、人民大會堂的迎賓等活動。還有中央財經大學國際經濟與貿易學院學生趙建銘，即將本科畢業，已經獲得推薦免試攻讀研究生的資格，專業是貿易經濟。

馮琳發布在微博上的照片。（取材自微博）
馮琳發布在微博上的照片。（取材自微博）

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