10萬氣球可降解、100響禮砲也零污染 黨慶大會很環保

慶祝大會尾聲，10萬隻氣球騰空而起。（取材自北京日報）

中共成立100周年大會引進多個環保元素。大會上所使用的氣球不僅100%可降解，且所有氣球內充的都是相較氫氣更加安全的氦氣；大會上的和平鴿也經過多次的放飛訓練。另天安門 廣場上鳴放的100響禮砲是零汙染改良款，為高標準執行禮砲鳴放任務，禮砲兵每天重複跪姿訓練上千次。

北京 日報報導，在1日的慶祝大會尾聲，廣場上有100個氣球籠同時打開，10萬隻氣球騰空而起，頓時成為目光焦點。這批氣球在製作時就經過精心設計，廣場上的600名「氣球放飛員」更是功不可沒。

負責這次氣球放飛工作的北京警察 學院人員表示，在材質上，慶祝活動所使用的氣球100%可降解，不會汙染環境；所有氣球內充的都是氦氣，與遇明火易爆炸燃燒的氫氣相比，更加安全。考量氣球如充氣不足或過足可能產生無法達到一定的飛行高度及爆裂問題，經過測試，將氣球充氣至直徑25厘米的大小，最適合放飛。

但500個氣球連充氣帶綁紮，幾個小時練下來，幾乎每個氣球放飛員的手指都被橡膠氣球磨破了皮、勒出了血泡，甚至結出了厚厚的老繭。從2100多名在校生中精挑細選出來的600名放飛員，身高必須在1.75米以上，不能太瘦弱，否則無法開高達2.8米的氣球籠。形象好、精神面貌佳、身體素質過硬也是必備條件，他們每天都必須堅持5公里跑步和體能訓練，並練習站姿和坐姿。

一切就緒後還有「放飛關」。每個氣球籠配有四名放飛員，全靠54名旗語信號員指揮，如何「同步」打開氣球籠籠蓋是關鍵，也就是「757」放飛訣竅，先默數七秒，勻速拉拽七下繩，停頓五秒後再勻速拉拽七下繩，「757」放飛間隔可避免氣球在天上簇擁扎堆，展現氣球幕牆的觀賞效果。

大會尾聲的10萬羽和平鴿放飛也是重頭戲。央視新聞報導，當天放飛的信鴿來自北京市16個區的3000多戶鴿友，牠們具備極強的歸巢能力，放飛後便迅速飛回家，「最快的一兩分鐘就到了」。每一輛放飛車也都經過精心的改裝，放飛籠一共9層，通過一個聯動的槓桿串聯，只需一個拉手，就能一下打開全部九層的籠門。

澎湃新聞報導，大會上100響禮砲也具環保概念，使用的是高科技、更環保的第六代迎賓禮砲改良款，鳴放可達到零污染。為高標準執行禮砲鳴放任務，禮砲兵每天重複跪姿訓練上千次，膝下的膠皮墊都被磨壞。