我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美57.4%成人 完全接種疫苗

縱容罪犯？「天才老爹」性侵無罪 好萊塢#MeToo反高潮

「美國人太天真」 蔡霞胡佛「萬言書」揭中共謀略

中國新聞組／北京1日電
前中央黨校教授蔡霞。 (取材自微博)
前中央黨校教授蔡霞。 (取材自微博)

中國慶祝共黨百周年的時刻，作為曾經的中共體制內人士，前中央黨校教授蔡霞在美國智庫胡佛研究所發表長達28頁的中英文雙語「萬言書」。蔡霞說，中共對內已經惡劣地淪為新史達林極權主義，對外則「走上了軍國主義圖謀發動戰爭的道路」。她指出，中共提出「和平崛起」，其實「和平」是說給外國人聽的，「崛起」才是真正意圖。

她的文章「中共眼中的中美關係：局內人觀點」（China-US Relations in the Eyes of the Chinese Communist Party, AN INSIDER’S PERSPECTIVE）29日由史丹佛大學智庫胡佛研究所「中國全球銳實力」專案以中、英文雙語發表。

自由亞洲電台報導，蔡霞說，1970年代以來，美國兩黨對中共政權一直抱有不切實際的良好願望。而中共始終隱藏它的真正目標和意圖，以便於從美國獲得巨大利益。

回顧過去50年，中共教育人民仇恨美國。從1949年到今天，70多年來把美國視為敵人，幾十年一貫對民眾灌輸仇美意識，並已經在中國幾代人心裡扎了根。

她說，「美國人太天真了」，兩國文化很多不同，美國一個基本傳統是不說謊，遵守規則和契約。中國文化中，「欺騙存在於我們的文化血脈，我們沒有契約精神，缺乏公正意識」。假如美國人天真地相信中共漂亮言辭和空洞宣傳，就會上當受騙。這就是中國式的狡猾。中共並不認為這是不道德的，正相反，他們認為這是「策略」——正如中國古代的孫子兵法說的 「兵不厭詐」。

2012年習近平上台，中國實力增強，習近平錯誤地判斷國際格局是東升西降，變得更具有攻擊性，並對取代美國的戰略意圖直言不諱。

中央社報導，「中共有餓龍一樣的野心，但內裡是個紙老虎」。蔡霞在文章的結論中說，執意「內部壓制和外部擴張」的中共新極權主義有它的脆弱性，包括無法持續的經濟模式和高額債務、市場與國家互相衝突的分配雙軌制、浮誇的意識形態宣傳、不斷擴大的貧富懸殊，以及最高政治權力為了繼承而進行激烈內鬥和腐敗。

她說，雖然很難想像，但世人要對中共隨時可能瓦解垮台做好準備，就像之前沒人預料到蘇聯和東歐國家會突然解體。

中共 美國 中國

上一則

太空來的祝福 神舟三雄在空間站視頻賀黨慶

下一則

百年黨慶草木皆兵 北京斷網、禁刀、停氣

延伸閱讀

「抗擊疫情，我們可以做到」美國醫務總監和醫學專家發表疫苗進展演說

「抗擊疫情，我們可以做到」美國醫務總監和醫學專家發表疫苗進展演說
美總統領導能力排名 林肯居首 川普倒數第4

美總統領導能力排名 林肯居首 川普倒數第4
美疫苗需求降 大型接種站陸續關了 連鎖藥局縮減規模

美疫苗需求降 大型接種站陸續關了 連鎖藥局縮減規模
評論╱TIFA復談 台美各自表述的政治大秀

評論╱TIFA復談 台美各自表述的政治大秀

熱門新聞

中國1美分口罩，被指逼得美國製造商無路可走。圖為中國南昌一家工廠的工人正在生產口罩。( Getty Images)

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

2021-06-29 21:20
英國衛生大臣韓考克擁吻女助理的照片曝光後，被迫辭職。（取材自觀察者網）

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

2021-06-27 20:52
中共將迎來建黨一百周年。(路透)

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

2021-06-27 10:58
中共1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，除中共總書記習近平（前排左4）、中國國務院總理李克強（前排左）等現任政治局常委外，前任領導人胡錦濤 （前排左5）也出席慶祝活動。(路透)

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

2021-06-30 22:00
香港警方27日晚間以涉及國家安全的罪嫌，在機場逮捕香港「蘋果日報」的前資深編輯馮偉光。圖為站在香港蘋果日報外的港警。(美聯社資料照)

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

2021-06-27 15:47
10層公寓僅花28小時45分便完工。（視頻截圖）

長沙10層樓公寓 28小時蓋好 網驚：房地產的未來？

2021-06-24 10:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流
性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉
一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮

一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮
露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命

露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命