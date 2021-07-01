「美國人太天真」 蔡霞胡佛「萬言書」揭中共謀略

前中央黨校教授蔡霞。 (取材自微博)

在中國 慶祝共黨百周年的時刻，作為曾經的中共 體制內人士，前中央黨校教授蔡霞在美國 智庫胡佛研究所發表長達28頁的中英文雙語「萬言書」。蔡霞說，中共對內已經惡劣地淪為新史達林極權主義，對外則「走上了軍國主義圖謀發動戰爭的道路」。她指出，中共提出「和平崛起」，其實「和平」是說給外國人聽的，「崛起」才是真正意圖。

她的文章「中共眼中的中美關係：局內人觀點」（China-US Relations in the Eyes of the Chinese Communist Party, AN INSIDER’S PERSPECTIVE）29日由史丹佛大學智庫胡佛研究所「中國全球銳實力」專案以中、英文雙語發表。

自由亞洲電台報導，蔡霞說，1970年代以來，美國兩黨對中共政權一直抱有不切實際的良好願望。而中共始終隱藏它的真正目標和意圖，以便於從美國獲得巨大利益。

回顧過去50年，中共教育人民仇恨美國。從1949年到今天，70多年來把美國視為敵人，幾十年一貫對民眾灌輸仇美意識，並已經在中國幾代人心裡扎了根。

她說，「美國人太天真了」，兩國文化很多不同，美國一個基本傳統是不說謊，遵守規則和契約。中國文化中，「欺騙存在於我們的文化血脈，我們沒有契約精神，缺乏公正意識」。假如美國人天真地相信中共漂亮言辭和空洞宣傳，就會上當受騙。這就是中國式的狡猾。中共並不認為這是不道德的，正相反，他們認為這是「策略」——正如中國古代的孫子兵法說的 「兵不厭詐」。

2012年習近平上台，中國實力增強，習近平錯誤地判斷國際格局是東升西降，變得更具有攻擊性，並對取代美國的戰略意圖直言不諱。

中央社報導，「中共有餓龍一樣的野心，但內裡是個紙老虎」。蔡霞在文章的結論中說，執意「內部壓制和外部擴張」的中共新極權主義有它的脆弱性，包括無法持續的經濟模式和高額債務、市場與國家互相衝突的分配雙軌制、浮誇的意識形態宣傳、不斷擴大的貧富懸殊，以及最高政治權力為了繼承而進行激烈內鬥和腐敗。

她說，雖然很難想像，但世人要對中共隨時可能瓦解垮台做好準備，就像之前沒人預料到蘇聯和東歐國家會突然解體。