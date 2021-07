「美國人太天真」 蔡霞胡佛「萬言書」揭中共謀略

前中央黨校教授蔡霞。 (取材自微博)

在中國 慶祝共黨百周年的時刻,作為曾經的中共 體制內人士,前中央黨校教授蔡霞在美國 智庫胡佛研究所發表長達28頁的中英文雙語「萬言書」。蔡霞說,中共對內已經惡劣地淪為新史達林極權主義,對外則「走上了軍國主義圖謀發動戰爭的道路」。她指出,中共提出「和平崛起」,其實「和平」是說給外國人聽的,「崛起」才是真正意圖。

她的文章「中共眼中的中美關係:局內人觀點」(China-US Relations in the Eyes of the Chinese Communist Party, AN INSIDER’S PERSPECTIVE)29日由史丹佛大學智庫胡佛研究所「中國全球銳實力」專案以中、英文雙語發表。

自由亞洲電台報導,蔡霞說,1970年代以來,美國兩黨對中共政權一直抱有不切實際的良好願望。而中共始終隱藏它的真正目標和意圖,以便於從美國獲得巨大利益。

回顧過去50年,中共教育人民仇恨美國。從1949年到今天,70多年來把美國視為敵人,幾十年一貫對民眾灌輸仇美意識,並已經在中國幾代人心裡扎了根。

她說,「美國人太天真了」,兩國文化很多不同,美國一個基本傳統是不說謊,遵守規則和契約。中國文化中,「欺騙存在於我們的文化血脈,我們沒有契約精神,缺乏公正意識」。假如美國人天真地相信中共漂亮言辭和空洞宣傳,就會上當受騙。這就是中國式的狡猾。中共並不認為這是不道德的,正相反,他們認為這是「策略」——正如中國古代的孫子兵法說的 「兵不厭詐」。

2012年習近平上台,中國實力增強,習近平錯誤地判斷國際格局是東升西降,變得更具有攻擊性,並對取代美國的戰略意圖直言不諱。

中央社報導,「中共有餓龍一樣的野心,但內裡是個紙老虎」。蔡霞在文章的結論中說,執意「內部壓制和外部擴張」的中共新極權主義有它的脆弱性,包括無法持續的經濟模式和高額債務、市場與國家互相衝突的分配雙軌制、浮誇的意識形態宣傳、不斷擴大的貧富懸殊,以及最高政治權力為了繼承而進行激烈內鬥和腐敗。

她說,雖然很難想像,但世人要對中共隨時可能瓦解垮台做好準備,就像之前沒人預料到蘇聯和東歐國家會突然解體。