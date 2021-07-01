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中共收1300多封賀電 西方領袖反應冷淡

中國新聞組／北京1日電
中共慶百年，眾人同登天安門，胡錦濤(前中)站在習近平身旁，滿頭白髮；年逾9旬的江澤民則未出席。(路透)
中共慶百年，眾人同登天安門，胡錦濤(前中)站在習近平身旁，滿頭白髮；年逾9旬的江澤民則未出席。(路透)

慶祝中共建黨百年，多國政黨、政府領導人致電總書記習近平和中共中央，表達祝賀之意。官員稱，一共收到了1300多封賀電函，包括150多位國家元首、政府領導人，200多位政黨的主要領導人。 但賀電多數以東協、中亞、南美國家為主，以美國為首的G7及相關西方國家賀電迄今未見。

BBC中文網報導，中央對外聯絡部副部長郭業洲表示，「中國共產黨成立一百周年意義深遠，不僅是中國共產黨、全中國人民的一件大事、喜事，更受到國際社會的高度關注、持續聚焦。」

截至6月27日，一共收到了1300多封祝賀中國共產黨成立100周年的賀電函，致賀人包括150多位國家元首、政府領導人，200多位政黨的主要領導人。

 央視引述俄羅斯總統普亭的賀電稱「值此中國共產黨百年華誕，請接受我誠摯的祝賀」。他並讚中國在經濟、社會和科技發展等領域取得巨大新成就，在解決重大國際問題、應對當代全球性威脅和挑戰方面發揮著重要的建設性作用。他相信，統一俄羅斯黨和中國共產黨將繼續開展建設性對話。

埃及總統塞西表示，習近平總書記的領導下，中國共產黨取得了全面建成小康社會等一系列重大成就，埃方願同中方進一步提升兩國全面戰略夥伴關係，推動兩國關係邁向更廣闊的前景。

但從對外聯絡部官網及媒體報導得知，得知發出賀電函的元首及政黨領袖，大多是以俄國、東協、中亞、中東歐、南美、非洲等國家為主。以美國為首的西方國家賀電迄今未見。

而其餘G7國家，發出賀電函目前有德國社民黨、共黨，義大利民主黨及英國上院工黨部分議員。

日本執政黨自由民主黨則以幹事長二階俊博名義致賀電，但幹部透露，是應中方的請託，考慮到外交禮儀發賀電。

慶祝中國共產黨成立100周年大會1日在北京天安門廣場隆重舉行，禮炮鳴響。(新華社...
慶祝中國共產黨成立100周年大會1日在北京天安門廣場隆重舉行，禮炮鳴響。(新華社)

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