習近平黨慶強硬談話：誰欺壓中國 必頭破血流

慶祝中國共產黨成立100周年大會7月1日上午在北京天安門廣場隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。這是習近平在天安門城樓上。 （新華社）

中共 總書記習近平 今天上午在中共建黨一百周年大會上發表談話，對外展示強硬姿態。習提出「向世界的4個莊嚴宣告」，宣示中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代已一去不復返，中國 絕不接受「教師爺」般頤指氣使的說教；任何外來勢力妄想欺負、壓迫、奴役中國，必碰得頭破血流。

中國也將堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論，把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中。

中共100周年黨慶慶祝大會今天上午8時舉行。香港01報導，由於以往中共不論是黨慶或國慶大會等重大活動，多年來已習慣在上午10時左右舉行，今年較慣例提前2小時，可說是史上最早，一般認為這與現場出席人數超過以往，且習近平要發表重要講話有關。

天安門廣場一早就懸掛起100面紅旗，人民英雄紀念碑對面位置，布置一道紅色拱門，正中央擺放一個大型的黃色中共黨徽，兩旁為｢1921｣和｢2021｣黃色字樣。據央視報導，約6萬人到場觀看大會。大會開始前，解放軍軍團演奏，歌頌中共的紅色歌曲，有合唱團現場演唱。慶祝大會在軍樂團演奏、合唱團演唱、升旗、鳴放禮炮、獻詞等程序後，15架殲20首次同框，進行飛行慶祝表演，引來在場群眾歡呼。

央視新聞畫面可見，習近平著中山裝出席黨慶大會，前總書記胡錦濤和前總理溫家寶也同登天安門城樓。

央視報導，習近平在發表講話時指出，中國向世界提出4個莊嚴宣告：中國人民站起來了，中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代一去不復返了；中國人民不但善於破壞一個舊世界、也善於創造一個新世界，只有社會主義才能救中國，只有中國特色社會主義才能發展中國；改革開放是決定當代中國前途命運的關鍵一招，中國大踏步趕上了時代；中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。

習近平表示，一百年來，以毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤為主要代表的中國共產黨人，為中華民族偉大復興建立了彪炳史冊的偉大功勳，除向他們表示崇高的敬意，並深切懷念作出重大貢獻的毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲等老一輩革命家。任何想把中共同中國人民分割開來、對立起來的企圖，都絕不會得逞。

中國歡迎一切有益的建議和善意的批評，但絕不接受「教師爺」般頤指氣使的說教。中共和中國人民將把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中。中國始終是世界和平的建設者；堅持合作、不搞對抗，堅持開放、不搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈，反對霸權主義和強權政治。

另據中共中央組織部發布，截至2021年6月5日，中共黨員總數為9514.8萬名，比2019年底淨增323.4萬名，增幅為3.5%。此外，中共現有基層組織486.4萬個，比2019年底淨增18.2萬個，增幅為3.9%。