避美中衝突 北京還來得及選擇

中共建黨百年慶祝大會7月1日在天安門廣場登場。 (中央社)

為了中共建黨百年所拍的主旋律熱播劇「覺醒年代」，最近在中國 受到年輕人的熱捧，「覺醒年代」的時代背景是第一次世界大戰，國際環境所激發的新文化運動，透過當時的人物群像，再現了中共誕生的思想運動背景。

百年前的主旋律，現在似乎重現，此刻的國際環境，不僅是美國 與中國對抗，還有西方諸國聯合抗中的態勢，中國已經開始有人提出「新八國聯軍」，即G7加上澳洲，中國的確面臨了新挑戰。

百年以來的中國，向來是被動地捲入國際政治，過去的國民政府，雖然經歷八年與日本戰爭，但到後期，是納入二次世界大戰的架構中，加入同盟國，托庇在美國之下，或是冷戰期間，中共與蘇聯看齊，同被西方封鎖。

歷史性時刻 兩條路可選

但現在已經不同，中國的經濟快速成長，科技日益精進，在百年的挑戰之際，自己已經可以有選擇，一是以對抗來回應，讓中國成為國際權力對抗的焦點。這個選擇必然會激起美國以更強的對抗來回應，從矛盾到摩擦，從小衝突到戰爭，似乎是無可避免的。

第二個選擇不是這麼容易，但是卻能避免直接衝突的，就是盡量做到開放參與、融入世界、爭取朋友、化解誤會，也許短時間看不出速效，但是由於第一種的後果，不可能接受，所以只剩下這個選擇。而此刻也許就是那個考驗的歷史性時刻。

美採高姿態 逼中國讓步

美國總統拜登 就職五個多月以來，對中國一直都採取高姿態，不願與中國來往，即使互動，也是像三月阿拉斯加會談般教訓中國，而不是平等的交往，其中最象徵性的，就是遲遲到現在沒有安排拜登與習近平的高峰會。

這當然出於美國刻意的推遲，北京觀察到，同樣對競爭對手俄羅斯，拜登不僅與普亭通話要先於習近平，日內瓦也舉行過美俄高峰會，美國就偏偏不要給中國最想要的面子。

不過拜登訪歐回國後，近日內部商議將啟動下一階段對中政策，尋求與中國高層會晤，首先是國務卿布林肯與中國外長王毅在義大利舉行的Ｇ20會議期間的場邊會晤，接著可能於今夏派遣副國務卿雪蔓訪中，然後是派遣國務卿布林肯或國安顧問蘇利文今年訪中，為拜登與習近平十月在羅馬Ｇ20峰會場邊高峰會鋪路。

要不要接球 中方考慮多

拜登政府的順序是先振興美國，恢復與盟邦的關係，然後挾著優勢，逼中國讓步。現在他們相信與中國交往的時候到了。

問題是，中國要不要接這個球？如果答應王毅與布林肯在羅馬會晤，甚至安排拜習高峰會，是否意味著接受美國所設定的節奏？這是中方現在正在考慮的問題。

對於中國來說，中美關係已經不再處在尚待確認的十字路口，美國對華政策已經確定，選擇了對抗中國的方向，中國也只有對抗，換句話說，美國讓中國沒有選擇的機會。

從中方來看，既然拜登對華政策已定，此刻何必熱臉去貼別人的冷屁股？白宮還透露，拜登計畫在會晤習近平前，邀請四國安全對話（Quad）機制的國家領導人訪問華盛頓，繼續施壓北京，這不是三月阿拉斯加會晤的重演嗎？

拜登拒承認 和習有私交

更讓中國人覺得拜登傲慢的，是拜登不承認和習近平的私交，在離開日內瓦機場的記者會上，當拜登被問及他是否會以「老朋友」身分致電習近平時，拜登回答：「我們彼此很瞭解對方，（但）我們不是老朋友，只是純屬公事往來」。

中方不是沒有脾氣的，楊潔篪在阿拉斯加會晤中發火怒斥，美國沒有資格以優勢的地位和中國對話，近日美國防長奧斯汀要求直接與中共軍委副主席許其亮通話，中方認為他的對等層級應是軍委委員、國防部長魏鳳和，直接拒絕。

防關係惡化 好惡放兩旁

但是外交不能考慮個人好惡，在中共建黨百年之際，如果不能夠處理好對美關係，是中共領導人失職，更何況中國不能讓中美關係惡化到衝突，習近平無論如何忍辱負重，也要維持與拜登的互動。

更何況現在抗中，已經成為民主、共和兩黨的共識，中國是閃躲不過的，好不容易忍過川普，現在拜登還有至少三年要交手，如何趨吉避凶，避免中美之間形成長久對抗，才是真正未來的挑戰。

四十餘年前的改革開放，中國公認歸功於國際戰略機遇期，但是多少國家也都曾有過機遇，最後還是要看自己的努力與選擇，同樣的，在冷戰後期，北京之所以能與美國聯合，掙脫限制，共同抗衡蘇聯，也是靠自己的選擇主動權。

若說此刻中國的命運已定，要邁入修昔底德陷阱，勢必與美國衝突，這未免太小看了中共的判斷與選擇。