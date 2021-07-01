3000萬到0例 中國獲世衛認證為無瘧疾國家

從3000萬例到零，中國被世衛組織認證為無瘧疾‍‍國家。（取材自推特）

世界衛生組織6月30日宣布，經過70年的努力，中國 獲得了世衞組織給予的無瘧疾認證，並指對於一個在上世紀40年代每年報告3000萬例瘧疾的國家來說，「這是一個了不起的成就」。中國也成為世衞組織西太平洋區域30多年來第一個獲得無瘧疾認證的國家。

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「今天，我們祝賀中國人民消除了瘧疾。」文匯報引述世衞組織總幹事譚德塞 說：「他們的成功來之不易，是經過幾十年有針對性的持續行動才取得的。隨著這一宣布，中國加入了越來越多國家的行列，向世界表明，無瘧疾的未來是一個可行的目標。」目前全球有40個國家和地區獲得了世衛組織的消除瘧疾認證。

世衞組織西太平洋區域主任葛西健說：「中國為實現這一重要里程碑所做的不懈努力表明，堅定的政治承諾和加強國家衞生系統可以消除這一曾經是主要公共衞生問題的疾病。中國的成就使我們朝著無瘧疾的西太平洋區域的願景又邁進了一步。」

報導引述世衞組織在回顧中國消除瘧疾歷程時指出，上世紀70年代，中國科學家（屠呦呦團隊）發現的青蒿素是當今最有效的抗瘧藥物。世衞組織全球瘧疾項目主任佩德羅·阿隆索說：「截至目前，青蒿素聯合療法治癒的瘧疾病患已達數十億例。中國科學家屠呦呦團隊開展的抗瘧科研工作具有卓越性，貢獻不可估量。」

世衞組織駐華代表高力發表文章表示，數十年來，中國以強有力的政治承諾為後盾，以跨13個部委以及中央和地方之間有效的聯防聯控作為支持，「這項工作取得了驚人的成果」。有效的數據系統、強大的社區參與和衞生條件的改善也是成功的關鍵，「這正是中國的經驗」。

綜合報導，在消除瘧疾行動中，中國制定了「線索追蹤、清點拔源」的工作策略，總結了「1-3-7」工作模式，完善瘧疾媒介監測和瘧原蟲抗藥性監測體系，建設了邊境 地區消除瘧疾的「3＋1防線」。其中，「1-3-7」工作模式是要求在發現病人的「1」天之內診斷並上報病例、「3」天內完成病例的覆核和個案流行病學調查、「7」天內開展病例所在疫點的調查與處置，能切斷傳染源的傳播。

中國外交部發言人汪文斌昨天回應表示，這對中國和世界而言，都是個好消息。中國將繼續致力於衞生事業發展和國際醫療衞生合作，為維護中國人民和世界人民健康福祉作出更大貢獻。