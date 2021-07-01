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全球最長沙漠高速公路「京新高速」通車 北京至新疆跨越6省

記者林則宏／北京1日電
號稱全球最長沙漠高速公路的「京新高速」，30日通車。(新華社)
號稱全球最長沙漠高速公路的「京新高速」，30日通車。(新華社)

交通運輸部6月30日宣布，「京新高速」（北京新疆烏魯木齊高速公路）515公里長的梧桐大泉至木壘段建成通車，打通了京新高速的「最後一公里」。新京報指出，這象徵全球最長沙漠高速公路全線通車，將為新疆霍爾果斯口岸開闢至天津港的出海通道，並可望打造天津港至荷蘭鹿特丹港最為快捷的「亞歐中國橋」。

來源：YouTube

中新網指出，京新高速梧桐大泉至木壘段是北京—烏魯木齊高速公路的最後一段，全長515公里，採雙向四車道高速公路標準設計，設計時速120公里。

交通運輸部稱，連接北京至新疆烏魯木齊的京新高速公路，是中國國家高速公路網規劃的第七條放射線，也是中國西部大開發的重要交通要道，全長2,822公里。

京新高速沿線經過北京—張家口—烏蘭察布—呼和浩特—包頭—巴彥淖爾（臨河）—阿拉善—酒泉—哈密—吐魯番—烏魯木齊，北京段於2014年5月24日通車，內蒙古至新疆臨白段於2017年7月15日全線貫通。

2019年，京新高速新疆境內最後一段高速公路梧桐大泉至木壘段正式開工建設。

中新網表示，京新高速全線通車後，將是連接中國東北、華北、西北最快捷大通道，可望打造天津港通往荷蘭鹿特丹港最為快捷的亞歐中國橋。與原本的G30連霍高速（江蘇連雲港至新疆霍爾果斯高速公路）相比，走京新高速從烏魯木齊到北京里程將縮短1300多公里。

新京報指出，京新高速途經巴丹吉林、烏蘭布和、騰格里三大沙漠，是世界最長沙漠高速公路。京新高速全線貫通對打造新疆「一帶一路」核心區，帶動天山北坡經濟帶經濟發展具有十分重要的意義。

6月30日，新疆哈密市伊吾縣京新高速（G7）伊吾收費站，車輛由此駛入高速公路。(...
6月30日，新疆哈密市伊吾縣京新高速（G7）伊吾收費站，車輛由此駛入高速公路。(中新社)

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