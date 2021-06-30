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29人來自基層 習近平首頒七一勳章 強調「不負人民」

記者羅印冲／綜合報導
慶祝中國共產黨成立100周年「七一勳章」頒授儀式在京隆重舉行，總書記習近平與獲得者合影。(新華社)
慶祝中國共產黨成立100周年「七一勳章」頒授儀式在京隆重舉行，總書記習近平與獲得者合影。(新華社)

中共「七一勳章」頒授儀式於29日在北京人民大會堂舉行，由中共中央總書記習近平親自頒授。習並發表講話，期間至少20次提到「人民」，也再度提出「我將無我、不負人民」的論述。

香港01報導，七一勳章於中共建黨百年之際首次評選頒授，用以表彰一批「為黨和人民作出傑出貢獻、創造寶貴精神財富的黨員」，共計有29人獲授勳，他們都來自社會各界，且盡來自社會最基層。

2017年7月，中共中央批准了「黨和國家功勳榮譽表彰工作委員會」制定的「中國共產黨黨內功勳榮譽表彰條例」和「七一勳章授予辦法」。根據兩份文件，七一勳章是為表彰「在中國特色社會主義偉大事業和黨的建設新的偉大工程中，作出傑出貢獻的黨員」，是黨內最高榮譽。

當天獲授勳者共有22人，包括馬毛姐，一等渡江功臣，在渡江戰役中手臂中彈依然咬牙堅持，六次橫渡長江，運送三批解放軍成功登岸，是聞名的「渡江英雄」。王書茂，參與中國多項國家重大涉海工作，在南海維權鬥爭中衝鋒在前，不怕犧牲、寸步不讓，為維護領海主權和海洋權益作出傑出貢獻。王占山，戰功赫赫的百戰老兵，在解放戰爭（國共內戰）、抗美援朝出國作戰（韓戰）等作戰中出生入死，永保革命軍人本色。

此外，獲授勳者中有三人已經身故，分別是陳紅軍、柴雲振、黃文秀。軍人陳紅軍是在去年6月中印加勒萬河谷衝突時，為營救被印軍圍攻的團長祁發寶而身亡。陳紅軍事後獲中共中央軍委追授「衛國戍邊英雄」榮譽稱號。

值得一提的是，官方公布的名單中共計有29人獲授勳，減去三人已經身故，卻有四人並沒有出席儀式，原因不明。

另據中央社報導，習近平在儀式談話時表示，獲頒勳章的黨員「以為民造福的實際行動詮釋了共產黨人『我將無我、不負人民』的崇高情懷。」他重申，「江山就是人民，人民就是江山。全黨同志都要堅持人民立場、人民至上，堅持不懈為群眾辦實事做好事。」 

習又說，越是偉大的事業，越是充滿挑戰，越需要知重負重。「全黨同志都要保持『越是艱險越向前』的英雄氣概，保持『敢教日月換新天』的昂揚鬥志，埋頭苦幹、攻堅克難，努力創造無愧於黨、無愧於人民、無愧於時代的業績。」

港媒報導，在習近平的講話中，提到「人民」有20次之多。「我將無我、不負人民」則是習2019年在義大利國是訪問時提出的。當時他向義大利眾院議長費科表示，這麼大一個國家，責任非常重、工作非常艱鉅。「『我將無我，不負人民』，我願意做到一個『無我』的狀態，為中國的發展奉獻自己。」

中共總書記習近平表示，中共黨員要永遠信黨、愛黨、為黨，清清白白做人、乾乾淨淨做事...
中共總書記習近平表示，中共黨員要永遠信黨、愛黨、為黨，清清白白做人、乾乾淨淨做事等。（取材自央視）

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