「偉大征程」晚會突然提前 江澤民、胡錦濤缺席

「偉大征程」的文藝演出的劇情。(記者呂佳蓉／攝影)

中共 當局為慶祝百年黨慶，28日晚間提前在鳥巢舉行文藝演出「偉大征程」，中共總書記習近平 等領導人均與會觀賞，但江澤民、胡錦濤、朱鎔基、溫家寶等前領導人缺席。現場高維格維安，2萬名觀眾不得攜帶手機入場，且須在前一天做過核酸檢測，當天通過兩道安檢後才能入場。

「偉大征程」是今年7月1日中國共產黨為慶祝黨慶的文藝史詩演出。節目刻劃中共100年來歷經過的歷史，包含土地改革、長征、抗日戰爭、國共內戰、中共建政、建立經濟特區、港澳主權移交、抗擊非典等過往歷史；但未提及對於文革的10年歷史。

而在習近平主政時期，文藝演出著重在脫貧攻堅、抗擊新冠疫情、強軍強國以及命運與共，均為習近平主打的政績。

習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等中共領導人28日出席晚會，但前總書記江澤民、胡錦濤，前國務院總理朱鎔基、溫家寶，以及吳邦國、宋平、李嵐清、羅幹等領導人，則告缺席。

現場2萬多名觀眾手搖著五星旗與中共黨旗，隨著劇情發展，時而激昂歡呼，時而使勁搖旗，熱烈鼓掌。最後全場在高唱「沒有共產黨就沒有新中國」的紅色歌曲中為演出劃下句點。

這場在北京 鳥巢體育場舉行的大型晚會，突然提前一天舉行，最早是由北京日報發布。報導提到，原定29日舉辦的「慶祝中國共產黨成立100周年大型文藝演出」活動，「因故調整」至28日。

然而，這項報導除了大篇幅說明北京市相關的交通管制措施外，並沒有提到晚會「因故」提前舉行的原因，引起不少網友討論甚至揣測。

有人認為，北京最近天氣不穩定甚至降下冰雹，有可能是基於「氣象理由」而更動；但不少人猜測，這種前後任領導人出席的大型活動，時間怎麼可能說改就改，也許有其他「不好說」的原因。

香港01報導，有網民透露，這場晚會的演出「保密程度極高」。而原本擔任上海電影節評審委員的女演員宋佳，因為參加演出而「消失了20天」，白天手機還被沒收，半夜才能拿到手機偷偷上微博。