中國斥美加滅絕種族 呼籲國際社會發起全面調查

中國常駐日內瓦代表團公使蔣端批評加拿大、美國等國曾犯下嚴重的種族滅絕罪行，呼籲國際社會發起全面調查。(取材自觀察者網)

西方國家近日於聯合國人權理事會呼籲調查中國 新疆人權問題，中國代表28日反擊，會上批評加拿大 、美國 等國曾犯下嚴重的種族滅絕罪行，呼籲國際社會發起全面調查，並追究肇事者責任。

中通社報導，聯國人權理事會21日起召開第47屆會議，首兩日先有人權高級事務專員期待中國讓其訪疆調查有關人權侵害的指控，後有加、美等40多國聯署敦促中國立即允許獨立調查員赴疆調查。中方早前回應稱反對任何人利用訪疆作政治操弄。

中方在會議第八天再度反擊。中國常駐日內瓦代表團公使蔣端稱，美國建國後近百年間大肆驅逐、屠殺印第安人（美洲原住民），致其人口從15世紀末的500萬驟減至20世紀初的25萬，至今還生活在偏遠荒涼的「保留地」；加拿大則曾將15萬原住民兒童強行送入寄宿學校「同化」，造成3200名兒童受虐待死亡，而這只是加國種族滅絕行為下遇害原住民數目的冰山一角。翻查資料，當時有移居美洲的歐洲人體內帶天花病毒，間接令沒有抗體的原住民喪生。

蔣端表示，國際社會有責任對所有種族滅絕罪行進行全面、公正、深入的調查，追究肇事者責任，防止有罪不罰，並消除種族主義、種族歧視等種族滅絕罪行的遺毒。