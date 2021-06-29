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習普視訊 暗批美以民主、人權當幌子干涉別國內政

記者賴錦宏／北京29日電
習近平（左方螢幕）28日與普亭舉行視訊會晤，宣布延長「中俄睦鄰友好合作條約」。（美聯社）
習近平（左方螢幕）28日與普亭舉行視訊會晤，宣布延長「中俄睦鄰友好合作條約」。（美聯社）

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭昨天舉行視訊會議，並發表聯合聲明，宣布「中俄睦鄰友好合作條約」延長期限。據新華社發布的內容，兩人還暗批美國，強調堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，支持和踐行真正的多邊主義，反對打著「民主」和「人權」幌子干涉別國內政，反對搞單邊強制性制裁。

報導還稱，普亭力挺北京冬奧，雙方將共同反對將體育政治化。雙方一致同意，加強團結協作，合力應對共同挑戰，推動構建人類命運共同體；共同反對利用疫情和病毒溯源搞汙名化、政治化。

雙方同意，繼續保持密切高層交往，加強疫苗合作，繼續擴大雙邊貿易規模，拓展低碳能源、數位經濟、農業等領域合作，推進「一帶一路」倡議同歐亞經濟聯盟對接。此外，雙方認為，當前形勢下，上海合作組織面臨新的機遇和挑戰，應全面謀畫和推進該組織發展。

雙方還對近期美國、北約加速從阿富汗撤軍、阿富汗安全形勢更加複雜嚴峻表示關注，強調共同維護地區和平、安全和穩定。

習近平指出，在世界進入動盪變革期、人類發展遭遇多重危機背景下，中俄密切合作，為國際社會注入了正能量，樹立了新型國際關係的典範。相信在「條約」精神指引下，「無論前進道路上還需要爬多少坡、過多少坎，中俄兩國都將繼續凝心聚力、篤定前行。」

普亭則表示，對當前俄中關係達到前所未有的高水準和兩國合作全面穩步發展感到滿意。「俄中睦鄰友好合作條約」延期，將為俄中關係長遠發展奠定更加牢固基礎。俄方願與中方繼續深化戰略互信，密切戰略協作，繼續相互堅定支持各自維護國家主權和領土完整的努力，相互尊重各自選擇的制度和發展道路，加強在國際事務中的協調協作。

普亭 美國 阿富汗

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