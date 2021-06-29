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武漢實驗室唯一外國科學家駁洩毒論：我沒染過新冠

編譯季晶晶／綜合外電
澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）2019年在武漢。（取材自彭博）
澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）2019年在武漢。（取材自彭博）

彭博資訊報導，來自澳洲、對蝙蝠傳染病有深入研究的病毒學家安德森（Danielle Anderson），在去年12月中國武漢爆出首批新冠肺炎確診案例的前幾周，人都還在武漢。她是唯一一位在武漢病毒研究所BSL-4實驗室裡進行研究的外國科學家，一直到2019年11月。

來源：YouTube

疫情爆發與研究同一病毒家族的實驗室都在武漢，引發病毒有可能源自實驗室事故的揣測。

42歲的安德森2016年起與武漢的研究人員合作，她研究伊波拉和立百之類的致命病毒為什麼不會讓蝙蝠生病，還能在牠們之間永久傳播，這補充了武漢病毒研究所正在進行的研究，該研究所提供資金鼓勵國際合作。

安德森從2018年該研究所正式開放前第一次造訪，就對它高等級的生物防護實驗室印象深刻。這座混凝土蓋成的碉堡式建築具有最高的生物安全等級要求，空氣、水和廢棄物在離開設施之前都必須進行過濾和消毒。她說，有嚴格的規定，旨在控制正在研究的病原體，研究人員必須接受45小時培訓，才能獲得在實驗室獨立工作的認證。

安德森說，到2019年底，她在武漢病毒研究所認識的人裡，沒有人生病。她說，「如果有人生病，我假設我也會生病，但我沒有。我在新加坡接種疫苗前先接受了新冠病毒檢測，我從未感染過。」

不僅如此，與安德森在武漢合作的許多研究員12月底都到新加坡參加立百病毒的聚會，她說沒有疾病在實驗室流傳的消息。她說：「科學家很八卦，也很興奮。從我的角度看，沒有會讓你覺得出了什麼事的奇怪表現。」中國官方和石正麗已再三否認實驗室有員工感染新冠病毒。

安德森的意思並不是保證病毒絕不可能從實驗室洩出。但她說，她仍然相信新冠病毒比較可能起源於自然。由於研究人員花了將近10年才確定嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的病原體，安德說，對於這場疫情還沒找出「鐵證」證明哪些蝙蝠是罪魁禍首，她並不感到驚訝。

武漢病毒研究所 新加坡 疫情

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