我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57%成人 完全接種疫苗

疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

新聞眼／走過百年 中共靠3大法寶固權

記者林則宏 
中共建黨百年活動陸續登場，各地「紅色旅遊」也升溫。圖為民眾在上海中共一大會址外面拍照。（歐新社）
中共建黨百年活動陸續登場，各地「紅色旅遊」也升溫。圖為民眾在上海中共一大會址外面拍照。（歐新社）

在上海搭乘10號線地鐵，不時會聽到站台廣播：「上海是中國共產黨的誕生地…」。這是因為，中國共產黨第一次全國代表大會，100年前在上海法租界秘密召開的那棟磚木結構石庫門建築，就在10號線「新天地站」的不遠處。

中共黨史記載，當年出席中共一大的代表僅毛澤東等13人，「他們代表著全國50多名黨員」。百年後的今天，中國共產黨已發展成擁有約9200萬名黨員、統治著超過14億人的「世界最大黨」。

中共何以能在國民黨強勢打壓下，只用了28年時間就奪得政權，甚至在冷戰結束，蘇聯與東歐共黨政權相繼垮台，各方一度看衰下，依然屹立至今？

毛澤東曾指出，「統一戰線、武裝鬥爭、黨的建設，是中國共產黨在中國革命中戰勝敵人的三大法寶」。善用「三大法寶」，中共團結了一切可以團結的力量，不僅成功武力奪權，更不斷鞏固共產黨的統治地位。

但事實上，在中共創建之初那個內憂外患、民不聊生年代，共產主義的理想與中共的主張，曾深深吸引著那個年代中國廣大熱血青年和普通老百姓為之犧牲奮鬥。

包括美國前國務卿龐培歐在內的部分境外人士，試圖將中國民眾與中國共產黨區隔開來。但中共今天的統治地位，無疑依然得到多數中國人民的認同與支持，尤其是在去年成功抗擊新冠肺炎疫情之後，更強化了中共的「四個自信」：中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。

或許外人難以理解，但中國知名社群網站bilibili董事長陳睿就曾提到，他運營B站多年一個很深的感觸就是，中國這一代年輕人其實很愛國。因為他們從小生活富足，真心覺得自己生活在1個非常好的國度，因此是發自內心愛著這個國家。

中國 中共 社群網站

上一則

疫情穩 香港爭取與深圳通關免隔離

下一則

防疫？3香港團體申辦七一遊行遭拒 批警「向中共獻媚」

延伸閱讀

中共官修百年大事記 習近平名字出現次數超越毛鄧江胡

中共官修百年大事記 習近平名字出現次數超越毛鄧江胡
新聞眼／請問蘇院長…監委行使職權查原委 何來不厚道？

新聞眼／請問蘇院長…監委行使職權查原委 何來不厚道？
外有歐美制衡 內憂貧富差距 中共「中國夢」路指何方？

外有歐美制衡 內憂貧富差距 中共「中國夢」路指何方？
中在聯合國這1票 王毅：永遠屬於發展中國家

中在聯合國這1票 王毅：永遠屬於發展中國家

熱門新聞

中國國航6月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，引爆深圳新一波本土新冠疫情。（取自深圳機場微博官方帳號）

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

2021-06-21 12:26
英國衛生大臣韓考克擁吻女助理的照片曝光後，被迫辭職。（取材自觀察者網）

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

2021-06-27 20:52
中共將迎來建黨一百周年。(路透)

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

2021-06-27 10:58
神舟十二號航天員行前訓練適應艙內生活。（新華社）

航天員能沖澡、有Wi-Fi 一探中國空間站「太空豪宅」

2021-06-21 02:00
香港警方27日晚間以涉及國家安全的罪嫌，在機場逮捕香港「蘋果日報」的前資深編輯馮偉光。圖為站在香港蘋果日報外的港警。(美聯社資料照)

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

2021-06-27 15:47
美國歌壇小天后怪奇比莉曾唱了一句詞彙「chink」，引爆歧視亞裔和辱華質疑。（路透資料照片）

唱出chink…美國歌壇小天后涉辱華 發長文道歉

2021-06-22 20:29

精彩推薦

超人氣

更多 >
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲
Delta病毒 紐約市傳播加速

Delta病毒 紐約市傳播加速
宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳