新聞眼／走過百年 中共靠3大法寶固權

中共建黨百年活動陸續登場，各地「紅色旅遊」也升溫。圖為民眾在上海中共一大會址外面拍照。（歐新社）

在上海搭乘10號線地鐵，不時會聽到站台廣播：「上海是中國 共產黨的誕生地…」。這是因為，中國共產黨第一次全國代表大會，100年前在上海法租界秘密召開的那棟磚木結構石庫門建築，就在10號線「新天地站」的不遠處。

中共 黨史記載，當年出席中共一大的代表僅毛澤東等13人，「他們代表著全國50多名黨員」。百年後的今天，中國共產黨已發展成擁有約9200萬名黨員、統治著超過14億人的「世界最大黨」。

中共何以能在國民黨強勢打壓下，只用了28年時間就奪得政權，甚至在冷戰結束，蘇聯與東歐共黨政權相繼垮台，各方一度看衰下，依然屹立至今？

毛澤東曾指出，「統一戰線、武裝鬥爭、黨的建設，是中國共產黨在中國革命中戰勝敵人的三大法寶」。善用「三大法寶」，中共團結了一切可以團結的力量，不僅成功武力奪權，更不斷鞏固共產黨的統治地位。

但事實上，在中共創建之初那個內憂外患、民不聊生年代，共產主義的理想與中共的主張，曾深深吸引著那個年代中國廣大熱血青年和普通老百姓為之犧牲奮鬥。

包括美國前國務卿龐培歐在內的部分境外人士，試圖將中國民眾與中國共產黨區隔開來。但中共今天的統治地位，無疑依然得到多數中國人民的認同與支持，尤其是在去年成功抗擊新冠肺炎疫情之後，更強化了中共的「四個自信」：中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。

或許外人難以理解，但中國知名社群網站 bilibili董事長陳睿就曾提到，他運營B站多年一個很深的感觸就是，中國這一代年輕人其實很愛國。因為他們從小生活富足，真心覺得自己生活在1個非常好的國度，因此是發自內心愛著這個國家。