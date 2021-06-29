中共建黨百年大型文藝晚會「因故」提前 宋佳參演受矚

28日晚，慶祝中共成立100周年文藝演出「偉大征程」在國家體育場盛大舉行。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人，同約2萬名觀眾一起觀看演出。(新華社)

原定6月29日舉辦的慶祝中共建黨100周年大型文藝晚會，「因故」提前在28日於北京 鳥巢體育場舉行。北京日報報導，為保障演出順利，當天對國家體育場周邊採取交通管制。而知名女演員宋佳為了參加演出「消失」20天的消息，引發許多網友關注。

北京部分道路從6月28日6時至演出活動結束，除了持有演出專用證件的車輛和人員外，禁止其他車輛和行人通行。

香港01報導，該文藝晚會保密程度極高，據參加演出的網友稱，倒時差的日子終於要到頭啦，近三個月的辛苦都在今晚呈現。

另有網友透露，「有個女演員消失了20天，上海電影 節評委讓給了zdy(周冬雨)。白天手機 被沒收，半夜才能拿到手機偷摸上微博的宋佳，在這個情景史詩演出究竟演個啥？」

據悉，宋佳曾於6月9日發布微博稱，「因突發更重要的工作任務安排，無法完成今年金爵獎評委工作。祝各位享受電影，明年金爵見」。

而主辦方則發布由周冬雨新任該單元評委，原定參加的宋佳則因工作安排退出。

對於晚會突然提前一天舉行，引發網友議論，「什麼原因改演出時間，因什麼故？」、「有點突然，到底怎麼了？」還有人質疑，「為什麼在深夜發通告？」

中共建黨百年文藝晚會28日晚在鳥巢體育場舉行。（取材自微博）

也有知情網友稱，「這種大型的系統工程其實提前就準備好了，早一天晚一天其實都沒太大影響。主要看老天爺哪天給面兒，選擇個最優時間就行」。

據悉，27日晚間，北京部分地區曾落下雞蛋大的冰雹和大雨。

對於交通管制方面，有網友稱，「由於地鐵信號故障，交通直接癱瘓」。也有走在路上的網友稱，「大中午的，燕郊把進京高速給封了，讓走小路，一條小路，堵車60分鐘」。

此前有消息稱，內容上，文藝演出以大型情景史詩形式呈現，綜合運用多種藝術手段，展現中共百年來帶領「中國人民進行革命、建設、改革」的畫卷。