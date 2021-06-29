中共百年大事記 習近平名字出現次數超過毛鄧江胡

中共官修百年大事記，習近平名字出現次數超毛鄧江胡。(路透)

慶祝中共 建黨100周年之際，官方新華社發布「中國共產黨100年大事記（1921年7月—2021年6月）」。但根據統計，百年大事記中，中共五領導人中，習近平 的名字出現次數達184次，比毛澤東還多。此外，中共並未避諱大躍進、文革，甚至是六四事件等敏感事件，對六四事件，依舊定性為「反革命暴亂」。

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由中共中央黨史和文獻研究院編寫的中共百年大事記，全文9萬多字。始於1921年7月中共一大召開，止於2021年6月中共歷史展覽館開館。

據香港01報導，經統計，百年大事記中，中共五領導人毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平的名字分別出現138次、75次、40次、32次、184次。習的名字出現次數比毛多，也比鄧小平、江澤民、胡錦濤三人出現次數總和還要多。

此外，習近平時代9年（2012年—2021年）的篇幅共3萬多字，約占大事記全文三分之一。

6月28日，人民日報發表「任仲平」署名文章「百年輝煌，砥礪初心向復興——寫在中國共產黨成立100周年之際」。其中，毛澤東的名字出現四次，鄧小平的名字出現三次，習近平的名字出現14次，江澤民、胡錦濤名字則未出現。

報導指，中共歷來就有重視歷史的傳統。每逢十周年黨慶、十一慶典，官方編寫黨史、國史大事記，已成慣例。

而在百年大事記中，對六四事件，中共依舊定性為「反革命暴亂」，以下為表述文字。

「1989年春夏之交，北京 和其他一些城市發生政治風波，黨和政府依靠人民，旗幟鮮明地反對動亂，平息在北京發生的『反革命暴亂』，捍衞了社會主義國家政權，維護了人民的根本利益，保證了改革開放和現代化建設繼續前進。6月9日，鄧小平在接見首都戒嚴部隊軍以上幹部時指出，北京發生的政治風波是國際的大氣候和中國自己的小氣候所決定的，強調黨的十一屆三中全會以來制定的基本路線、方針、政策和發展戰略是正確的，要堅定不移地幹下去。」