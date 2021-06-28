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英大臣一吻丟官 拜中國所賜？

中國新聞組／北京28日電
英國衛生大臣韓考克擁吻女助理的照片曝光後，被迫辭職。（取材自觀察者網）
英國衛生大臣韓考克擁吻女助理的照片曝光後，被迫辭職。（取材自觀察者網）

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）在辦公室擁吻女助理的照片曝光，被迫辭職。有英國媒體把此事朝中國方向引，稱拍下韓考克與女助手擁吻畫面的攝像頭是由中國海康威視生產的，還有人提出「英國情報機構應當調查這起事件是否由敵對國家的特工所為」。

來源：YouTube

環球時報總編輯胡錫進評論文章說，海康威視不用擔心，監控系統本身是中性的，客戶買了它怎麼使用與海康威視無關，這個道理腦子沒進水的人都懂。

文章表示，那個據稱是海康威視生產的攝像頭正對著韓考克辦公室的門，有報導說它藏在煙霧警報器裡面，也有說它藏在屋頂的燈具裡。這事確實很離奇，一般監控進出辦公室的攝像頭都安裝在走廊裡。另外攝像頭的角度也不對，因為如果有人低著頭走進辦公室，這個角度將無法看到他們的臉。

報導說，韓考克並不知道自己辦公室裡有這個攝像頭存在，政府消息人士稱，在部長辦公室安裝攝像頭簡直是「聞所未聞」，這是內閣大臣第一次在他們不知情的情況下在自己的辦公室被拍。另外誰把這段視頻交給媒體的？目的又是什麼？這些問號也很有趣。目前正在調查的一種可能性是，這段視頻是在閉路電視屏幕上播放時由某人用手機拍攝的。

文章說，離奇歸離奇，把內閣大臣醜聞被曝光往中國方向猜疑，大概只有英國人擁有這方面豐富的想像力。他們拍007拍多了，他們軍情六處去世界各地搞顛覆，幹得也太多了，所以以為像中國這樣崛起大國也會在英國「無處不在」，甚至會鑽進內閣大臣辦公室的煙霧警報器裡面。

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