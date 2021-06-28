人類首次見到…「祝融號」萌秀火星上倒車轉彎

此前國家航天局公布了由祝融號火星車拍攝的著陸點全景、火星地形地貌、「中國印跡」和「著巡合影」等影像圖。(新華社)

國家航天局昨天發布「天問一號」火星 探測任務著陸和巡視探測系列實拍影像，其中，火星車原地轉彎視頻，是人類首次獲取火星車在火星表面的移動過程影像。來自火星的「視聽」現場看得中國 網民們熱血沸騰，稱這是祝賀中共 建黨百年最棒的禮物，紛紛要求「祝融號」在火星「開直播」。

大公報報導，國家航天局昨天發布的實拍影像中，包括著陸巡視器開傘和下降過程、祝融號火星車駛離著陸平台聲音及火星表面移動過程影片，火星全局環境感知圖像、火星車車轍圖像等，涵蓋從天問一號著陸火星到祝融號火星車展開巡視探測過程中的精彩環節。

視頻顯示，5月15日，天問一號著陸巡視器著陸火星，攜帶的開傘過程監視相機、落火狀態監視相機、避障相機，分別記錄了降落傘彈傘、開傘和拋傘，以及動力減速和避障等過程。

火星車原地轉彎的視頻，由火星車Wi-Fi分離相機拍下，包括火星車後退移動和原地轉彎過程。視頻中，火星車的車輪慢慢退後，接著就是祝融號帶有喜感的一張「小臉」入鏡。祝融號「扭腳腳」的樣子和「呆萌」的表情，引發網民們圍觀留言「祝融號非常適合在火星上玩耍」「像看科幻片一樣」。

國家航天局並公布了來自火星的聲音。5月22日，火星車到達火星表面開始巡視探測，以前後避障相機記錄了駛離過程，錄音裝置獲取了駛離過程聲音數據，包括火星車驅動機構加電開始移動、坡道行駛、駛上火星表面等過程現場聲音。火星車駛離過程聲音主要來源於驅動機構、車輪與坡道摩擦、車輪與地面摩擦。

此外，國家航天局公布的還有火星全局環境感知圖以及火星車行駛車轍圖。16日，火星車拍攝了火星車行駛的清晰車轍，這串祝融號留下的「火星腳印」，是中國火星探測的珍貴歷史。

看到萌萌的「星火燎原CP（天問一號著陸平台與祝融號）」合影，還聽到來自火星的奇妙聲音，引發全網火星粉絲的歡呼，天問一號著陸平台和祝融號成了新晉網紅，網民們紛紛要求他們在火星「開直播」。

截至27日上午，天問一號環繞器在軌運行338天，地火距離3.6億公里，祝融號火星車已在火星表面工作42個火星日，累計行駛236米。環繞器和火星車工作狀態良好。