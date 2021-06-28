我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

人類首次見到…「祝融號」萌秀火星上倒車轉彎

中國新聞組／北京28日電
此前國家航天局公布了由祝融號火星車拍攝的著陸點全景、火星地形地貌、「中國印跡」和「著巡合影」等影像圖。(新華社)
此前國家航天局公布了由祝融號火星車拍攝的著陸點全景、火星地形地貌、「中國印跡」和「著巡合影」等影像圖。(新華社)

國家航天局昨天發布「天問一號」火星探測任務著陸和巡視探測系列實拍影像，其中，火星車原地轉彎視頻，是人類首次獲取火星車在火星表面的移動過程影像。來自火星的「視聽」現場看得中國網民們熱血沸騰，稱這是祝賀中共建黨百年最棒的禮物，紛紛要求「祝融號」在火星「開直播」。

大公報報導，國家航天局昨天發布的實拍影像中，包括著陸巡視器開傘和下降過程、祝融號火星車駛離著陸平台聲音及火星表面移動過程影片，火星全局環境感知圖像、火星車車轍圖像等，涵蓋從天問一號著陸火星到祝融號火星車展開巡視探測過程中的精彩環節。

視頻顯示，5月15日，天問一號著陸巡視器著陸火星，攜帶的開傘過程監視相機、落火狀態監視相機、避障相機，分別記錄了降落傘彈傘、開傘和拋傘，以及動力減速和避障等過程。

火星車原地轉彎的視頻，由火星車Wi-Fi分離相機拍下，包括火星車後退移動和原地轉彎過程。視頻中，火星車的車輪慢慢退後，接著就是祝融號帶有喜感的一張「小臉」入鏡。祝融號「扭腳腳」的樣子和「呆萌」的表情，引發網民們圍觀留言「祝融號非常適合在火星上玩耍」「像看科幻片一樣」。

國家航天局並公布了來自火星的聲音。5月22日，火星車到達火星表面開始巡視探測，以前後避障相機記錄了駛離過程，錄音裝置獲取了駛離過程聲音數據，包括火星車驅動機構加電開始移動、坡道行駛、駛上火星表面等過程現場聲音。火星車駛離過程聲音主要來源於驅動機構、車輪與坡道摩擦、車輪與地面摩擦。

此外，國家航天局公布的還有火星全局環境感知圖以及火星車行駛車轍圖。16日，火星車拍攝了火星車行駛的清晰車轍，這串祝融號留下的「火星腳印」，是中國火星探測的珍貴歷史。

看到萌萌的「星火燎原CP（天問一號著陸平台與祝融號）」合影，還聽到來自火星的奇妙聲音，引發全網火星粉絲的歡呼，天問一號著陸平台和祝融號成了新晉網紅，網民們紛紛要求他們在火星「開直播」。

截至27日上午，天問一號環繞器在軌運行338天，地火距離3.6億公里，祝融號火星車已在火星表面工作42個火星日，累計行駛236米。環繞器和火星車工作狀態良好。

火星 中國 中共

上一則

農夫山泉蘇打水原料來自福島？ 蹭日系熱度「翻車」

延伸閱讀

中國「天問一號」火星任務 著陸和巡視探測影像曝光

中國「天問一號」火星任務 著陸和巡視探測影像曝光
中國公布航天新計畫：2028年火星取樣、2029年探測木星

中國公布航天新計畫：2028年火星取樣、2029年探測木星
天問一號火星探測任務 實現中國航太史6個首次

天問一號火星探測任務 實現中國航太史6個首次
中國「祝融號」火星上自拍 萌到網民喊「是不是P圖」

中國「祝融號」火星上自拍 萌到網民喊「是不是P圖」

熱門新聞

中國國航6月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，引爆深圳新一波本土新冠疫情。（取自深圳機場微博官方帳號）

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

2021-06-21 12:26
神舟十二號航天員行前訓練適應艙內生活。（新華社）

航天員能沖澡、有Wi-Fi 一探中國空間站「太空豪宅」

2021-06-21 02:00
美國歌壇小天后怪奇比莉曾唱了一句詞彙「chink」，引爆歧視亞裔和辱華質疑。（路透資料照片）

唱出chink…美國歌壇小天后涉辱華 發長文道歉

2021-06-22 20:29
中共將迎來建黨一百周年。(路透)

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

2021-06-27 10:58
香港警方27日晚間以涉及國家安全的罪嫌，在機場逮捕香港「蘋果日報」的前資深編輯馮偉光。圖為站在香港蘋果日報外的港警。(美聯社資料照)

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

2021-06-27 15:47
被謠傳叛逃的中國國安部副部長董經緯。(取材自推特)

中國安高官叛逃美？董經緯現身闢謠 美專家：仍未解惑

2021-06-20 12:33

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免