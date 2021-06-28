外有歐美制衡 內憂貧富差距 中共「中國夢」路指何方？

今年是中共建黨100周年，這對中國大陸、兩岸乃至全世界都是重要事件。(路透)

中國 共產黨1921年在上海成立，至今百年。作為全球最大黨，中共 的政策路線與動向對中國大陸、兩岸乃至全世界都至關重要，而執政決策風格頗有「以毛為師」的中共總書記習近平，掌權之初即提出「中國夢」口號，然而「中國夢」究竟路指何方？又會如何改變世界格局？已然成為中共建黨百年之際給世人的最大懸念。

回顧中共百年歷史，從早年發展根據地的步步為營，到全面奪取政權以後當家作主，建設一個現代化和富強的國家，始終是吸引年輕人的精神號召。但要如何實現國家的現代化，走什麼樣的發展道路，中共內部爭論不斷，多次的路線之爭和權力傾軋，以殘酷的政治運動和鮮血，鋪就成紅色發展道路。

「摸著石頭過河」走至今日，中共基本解決貧窮問題，卻出現另一難題。文大社科院長趙建民就指，中共初衷是毛澤東模式，是建立在經濟平均主義，如今愈現代化發展，貧富差距愈大，這與社會主義強調照顧無產階級和窮苦人落差很大；中共功業建立在使中國強盛，但偉大復興理想與上述初衷背道而行，成為習近平最大挑戰。

近年來中共提出「兩個100年」，建黨100周年要「全面建成小康社會」；2049年中共建政100周年，要建成「富強民主文明的社會主義現代化強國」。

「兩個100年」可視為「中國夢」核心目標，連結歷史，要帶領中國從鴉片戰爭後的「百年國恥」脫胎換骨，實現「民族復興」。習並預判「東升西降」，認「時與勢」在大陸，未來世界不再唯美馬首是瞻。

但「中國夢」顯然不可能一帆風順。內有產業升級、技術突破的困境，以及跨越中等收入陷阱等挑戰，加上貧富差距擴大，反貪腐制度缺位等難題。外則有歐美強力制衡，結盟圍堵北京 ，甚至陷入修昔底德陷阱等風險。而如何面對與國際局勢相互牽動的兩岸關係，亦是「復興之路」的一大挑戰。

既談百年歷程，就不能抹去和正視歷史傷痕。1958年，毛澤東為了「超英趕美」，發動包括總路線、大躍進和人民公社等「三面紅旗」全面挫敗，加上部分天災因素，釀出三年「大饑荒」，致數千萬人死亡。1966年，毛為重新鞏固權力，發動文化大革命。十年浩劫烙下禮儀崩解、批鬥成風等遺毒，迄今仍未根除。

1978年鄧小平掌權，確立經濟掛帥的改革開放路線，但是改革引發的貪腐、特權問題，導致民眾不滿，1989年爆發震驚全球的六四天安門事件，共軍坦克和槍口對著抗議民眾，成為中共歷史最不堪的一頁。

六四留給大陸最深重影響是，從此徹底捻熄了政治和學生運動火種。往後中共執政者在政治高壓控制下，全力發展經濟建設，試圖以提升經濟民生條件，作為鞏固執政基礎最大籌碼，思維延續至今。

德國前副總理兼外長加布里爾就認為，中國崛起之路不會暢通無阻；正是由於經濟發展迅猛，使中國社會不公程度也遠超歐洲，對中國發展道路上可能出現的倒退和挫折，人們往往估計不足。

中共建黨百年，中國大陸的政經實力已不容世界小覷，而國際社會對北京的疑懼卻似乎愈來愈深。如今歐美又現聯合圍堵中國之勢，習如何「平視」世界並「突圍」成為負責任大國？或是北京該回答的歷史答卷。