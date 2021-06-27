我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增88例本土確診、9人死亡 仍以新北最多

金山疫苗衝刺 打針抽獎、醫師上門協助獨居長者

疫苗受脅？烏克蘭撤回調查新疆人權連署 中：歡迎

中國新聞組／北京27日電
美聯社披露，中國揚言扣住運往烏克蘭的新冠疫苗，迫使烏克蘭政府撤回支持調查新疆人權狀況的聯合聲明簽署。圖為北京科興中維生物技術有限公司的倉庫內，工作人員展示一支西林瓶裝新冠滅活疫苗。(中新社)
美聯社披露，中國揚言扣住運往烏克蘭的新冠疫苗，迫使烏克蘭政府撤回支持調查新疆人權狀況的聯合聲明簽署。圖為北京科興中維生物技術有限公司的倉庫內，工作人員展示一支西林瓶裝新冠滅活疫苗。(中新社)

中國官媒新華社報導，烏克蘭宣布撤回支持調查新疆人權狀況的聯合聲明簽署。中國外交部隨後稱「中方對此表示歡迎」。此前美聯社披露，中國揚言扣住運往烏克蘭的新冠疫苗，藉此施壓烏方，迫使烏克蘭政府改變立場。

新華社客戶端報導，烏克蘭常駐日內瓦代表團官網25日發表聲明說，對22日聯合國人權理事會第47次會議上關於「新疆人權狀況聯合聲明」，烏方已撤回連署。

烏克蘭外交部24日晚在官網發表聲明，強調烏方重視同中國的戰略夥伴關係，重申不干涉中國內政，願繼續奉行相互尊重獨立、主權和領土完整的原則，努力推動兩國關係不斷向前發展。

中國外交部於26日在官網刊登「外交部發言人答記者問」指出，「我們注意到，烏克蘭已撤回連署人權理事會第47屆會議反華共同發言，烏克蘭外交部明確聲明不干涉中國內政。烏方的決定體現了獨立自主和實事求是的精神，符合聯合國憲章宗旨和國際關係基本準則，中方對此表示歡迎。」

此前，中央社報導，加拿大22日在日內瓦舉行的聯合國人權理事會上帶頭宣讀聲明，敦促中國立即讓獨立觀察員進入新疆，當時有40多國響應，烏克蘭也加入。一些人權團體指控中國虐待新疆維吾爾族穆斯林等少數民族。

美聯社則引述兩個西方國家的外交官員說，中國有關當局警告基輔，除非烏克蘭撤銷對這項聲明的支持，否則中國將擋下將運往烏克蘭的至少50萬劑COVID-19疫苗，烏克蘭隨後退出了這項聲明。這兩名外交官員因未獲授權公開談論此事而要求匿名。

烏克蘭已同意購買190萬劑中國科興控股生物技術有限公司製造的CoronaVac疫苗。5月初，烏克蘭衛生部長史蒂巴諾夫（Maxim Stepanov）說，烏克蘭已收到120萬劑的疫苗。

報導引述一些外交官員說，這次中國據稱對烏克蘭施壓，代表北京最近加重力道反抗外界對其人權紀錄的批評，以降低國際對中國人權的關注，這一次還不惜危及民眾健康、甚至是生命。

烏克蘭 中國 疫苗

上一則

NASA局長：支持對中「太空封殺令」永久化

下一則

瘋狂核酸26天 廣州芳村切斷傳播鏈、戰勝Delta

延伸閱讀

金山疫苗衝刺 打針抽獎、醫師上門協助獨居長者

金山疫苗衝刺 打針抽獎、醫師上門協助獨居長者
抗擊疫情 我們可以做

抗擊疫情 我們可以做
Delta變種擴散 專家籲接種嬌生者應打補強針

Delta變種擴散 專家籲接種嬌生者應打補強針
台政院等8天才與永齡台積簽疫苗文件 挨批拖延

台政院等8天才與永齡台積簽疫苗文件 挨批拖延

熱門新聞

中國國航6月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，引爆深圳新一波本土新冠疫情。（取自深圳機場微博官方帳號）

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

2021-06-21 12:26
被謠傳叛逃的中國國安部副部長董經緯。(取材自推特)

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

2021-06-19 18:21
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。（路透）

真的關了 四川比特幣礦場傳遭集體斷電

2021-06-20 00:23
神舟十二號航天員行前訓練適應艙內生活。（新華社）

航天員能沖澡、有Wi-Fi 一探中國空間站「太空豪宅」

2021-06-21 02:00
大部分所選用的模特兒都是鳳眼，或刻意畫長眼線營造鳳眼效果。（取材自微博）

鳳眼「辱華」？北京清華時裝秀模特兒 挨批迎合西方

2021-06-20 00:42
美國歌壇小天后怪奇比莉曾唱了一句詞彙「chink」，引爆歧視亞裔和辱華質疑。（路透資料照片）

唱出chink…美國歌壇小天后涉辱華 發長文道歉

2021-06-22 20:29

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題

邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題
鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售
大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」
FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險
世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？