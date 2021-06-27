疫苗受脅？烏克蘭撤回調查新疆人權連署 中：歡迎

美聯社披露，中國揚言扣住運往烏克蘭的新冠疫苗，迫使烏克蘭政府撤回支持調查新疆人權狀況的聯合聲明簽署。圖為北京科興中維生物技術有限公司的倉庫內，工作人員展示一支西林瓶裝新冠滅活疫苗。(中新社)

中國 官媒新華社報導，烏克蘭 宣布撤回支持調查新疆人權狀況的聯合聲明簽署。中國外交部隨後稱「中方對此表示歡迎」。此前美聯社披露，中國揚言扣住運往烏克蘭的新冠疫苗 ，藉此施壓烏方，迫使烏克蘭政府改變立場。

新華社客戶端報導，烏克蘭常駐日內瓦代表團官網25日發表聲明說，對22日聯合國人權理事會第47次會議上關於「新疆人權狀況聯合聲明」，烏方已撤回連署。

烏克蘭外交部24日晚在官網發表聲明，強調烏方重視同中國的戰略夥伴關係，重申不干涉中國內政，願繼續奉行相互尊重獨立、主權和領土完整的原則，努力推動兩國關係不斷向前發展。

中國外交部於26日在官網刊登「外交部發言人答記者問」指出，「我們注意到，烏克蘭已撤回連署人權理事會第47屆會議反華共同發言，烏克蘭外交部明確聲明不干涉中國內政。烏方的決定體現了獨立自主和實事求是的精神，符合聯合國憲章宗旨和國際關係基本準則，中方對此表示歡迎。」

此前，中央社報導，加拿大22日在日內瓦舉行的聯合國人權理事會上帶頭宣讀聲明，敦促中國立即讓獨立觀察員進入新疆，當時有40多國響應，烏克蘭也加入。一些人權團體指控中國虐待新疆維吾爾族穆斯林等少數民族。

美聯社則引述兩個西方國家的外交官員說，中國有關當局警告基輔，除非烏克蘭撤銷對這項聲明的支持，否則中國將擋下將運往烏克蘭的至少50萬劑COVID-19疫苗，烏克蘭隨後退出了這項聲明。這兩名外交官員因未獲授權公開談論此事而要求匿名。

烏克蘭已同意購買190萬劑中國科興控股生物技術有限公司製造的CoronaVac疫苗。5月初，烏克蘭衛生部長史蒂巴諾夫（Maxim Stepanov）說，烏克蘭已收到120萬劑的疫苗。

報導引述一些外交官員說，這次中國據稱對烏克蘭施壓，代表北京最近加重力道反抗外界對其人權紀錄的批評，以降低國際對中國人權的關注，這一次還不惜危及民眾健康、甚至是生命。