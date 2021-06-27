德前外長：孤立中國想法是荒謬的 西方該認清事實

德國前外長菲舍爾認為，中國不會因為融入全球經濟市場變得更民主。圖為民眾站在北京中國共產黨博物館外一面巨大紅旗前。(路透)

德國 之聲中文網報導，德國前外長菲舍爾（Joschka Fischer）認為，孤立中國 的想法是荒謬的，西方早該認清事實，中國不會因為融入全球經濟市場變得更民主。

報導指出，德國將於9月舉行大選，迎來聯邦政府換屆，德國的對華政策很可能出現轉變。隨著各大黨派先後發布競選綱領，德國未來的對華政策的模糊輪廓開始成型。

綠黨籍政治家、德國前外長菲舍爾6月21日在美國 智庫雜誌「評論彙編」（Project Syndicate）上發表文章「本世紀最不需要的東西」指出，美中正進入一場類似美國和蘇聯在20世紀下半葉發生的冷戰，這樣的情形在七國集團峰會後更是顯而易見。

文章寫道，西方與中國之間如今的情形全然不同。菲舍爾指出，中國制度的混合特徵正是成功原因，其技術和經濟有望在2030年左右超越美國，這是當年的蘇聯無法比擬的。

他因此提出質疑，「如果今日的制度性競爭與冷戰時期不同，那麼冷戰2.0又是什麼？是迫使中國變得更加西方和民主，抑或只是為了遏制中國的力量並在技術上孤立它（或至少減緩其上升速度）？若西方達到其中一個目的，然後呢？」

他認為，在合理的代價範圍內，上述目標都無法獲得實現。「中國擁有14億人口，他們獲得全球認同的歷史機遇已經到來。鑑於中國的市場規模以及經濟相互依存關係，孤立中國的想法是荒謬的。」