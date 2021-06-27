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NASA局長：支持對中「太空封殺令」永久化

中國新聞組／北京27日電
2011年，美國出台「沃爾夫條款」，以國家安全為由，禁止中美兩國之間任何與NASA有關或由白宮科技政策辦公室協調的聯合科研活動等，將中國排除在國際空間站項目之外。(路透)
2011年，美國出台「沃爾夫條款」，以國家安全為由，禁止中美兩國之間任何與NASA有關或由白宮科技政策辦公室協調的聯合科研活動等，將中國排除在國際空間站項目之外。(路透)

美國國家航空暨太空總署（NASA）局長尼爾森23日在一場聽證會時表示，他支持將排斥中國參與國際空間站的「沃爾夫條款」永久化，媒體解讀這代表美國永遠不允許中國參與國際空間站研究項目。尼爾森也說，但這並不意味著中美間找不到合作的領域。

觀察者網報導，尼爾森23日出席國會眾議院聽證會，希望科學、空間和技術委員會支持增加NASA 2022財年預算的請求。

聽證會開始，委員會主席約翰遜表示，中國顯然將長期進行太空探索，美國需要認識到這一點，並做出相應的回應。尼爾森強調， NASA預算的增加，將使美國更好地與中國競爭。當被問及是否支持「沃爾夫條款」及其永久化時，尼爾森表態：「是的，我支持。」

不過報導引述尼爾森隨即說：「但這並不意味著我們（中美間）找不到合作的領域。這些領域可以是消除空間資源相互碰撞的危險，以及試圖減少太空垃圾。」

共和黨籍聯邦眾議員沃爾茲（Micheal Waltz）隨後列舉了近期中國太空探索方面取得的成績稱，中國正公開談論將取代美國的超級太空強國的地位，問尼爾森是否同意美國將不再保持第一名的地位？尼爾森回答，「美國理應做第一」，並重申「多撥預算，才會多出成果」。

報導說，2011年，美國出台「沃爾夫條款」，以國家安全為由，禁止中美兩國之間任何與NASA有關或由白宮科技政策辦公室協調的聯合科研活動等，將中國排除在國際空間站項目之外。面對美國的「太空封殺令」，中國堅持獨立自主，在空間站領域「殺出一條血路」。

「中國人確實想成為國際空間站的一員。」香港大學太空研究實驗室總監帕克（Quentin Parker）曾表示，中國因為政治阻礙而無法參與國際空間站，這反過來激勵了他們。

17日，中國三名航天員首次進入了中國自己的空間站。報導稱，除了美國NASA向國會爭取預算外，歐空局也在22日宣布啟動預算高達150億歐元的新太空計畫。這顯示歐美看到了中國的航天成就已「急在心裡」。

中國 美國 太空

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