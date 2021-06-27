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海陸演練準備打仗 中：全軍彈藥消耗大幅增加

中國新聞組／北京27日電
解放軍東部戰區兩棲輪式裝甲車正在登陸畫面。（取材自微博）
解放軍東部戰區兩棲輪式裝甲車正在登陸畫面。（取材自微博）

港媒報導，解放軍海陸近期密集演練，中國國防部直言「全軍彈藥消耗大幅增加」，引發關注。與此同時，英國金融時報25日報導，於當天卸任的北約軍事委員會主席斯圖爾特·皮奇在離職前受訪說，中國軍事現代化速度「令人震驚」，並警告稱，隨著北約準備對北京採取更加強硬的立場，中國的海外外交存在感也在日益增長。

香港01報導，對於2021年上半年解放軍的軍事訓練工作情況，中國國防部發言人任國強24日表示，與往年同期相比，全軍彈藥消耗大幅增加，高難課目訓練比重持續加大；各軍兵種突出重難點課題，完成百餘場戰術級聯合行動演練；落實全時待戰、隨時能戰號令要求，持續強化各方向各領域應對現實安全威脅針對性訓練，大力開展軍事鬥爭一線練兵。

此前，據央視15日報導，解放軍陸軍第80集團軍某陸航旅千里機動，展開實兵實彈綜合演練。無人機提供偵察定位、火力引導，直10、直19兩種主戰機型對地展開精準打擊。就在9日，80集團軍「80強軍號」官微發布印有「準備打仗」四個大字的圖片，圖中解放軍導彈發射，官兵實彈演習。解放軍陸軍第80集團軍神箭旅還於當日上午舉行跨區演習誓師大會。

解放軍東部戰區官微6月7日視頻畫面顯示，第72集團軍組織部隊在東南沿海展開裝載航渡演練，探索複雜海況下應急裝載、遠程航渡、抵灘登陸等戰法訓法。

6月3日，解放軍東部戰區第71集團軍「臨汾旅」展開炮彈發射演練。

另外，環球網引述金融時報指出，擔任北約軍事委員會主席3年的皮奇，在談到中國的軍事發展時說，「令人震驚的是，中國建造艦艇的速度如此之快，空軍的現代化程度相當高，在網絡和其他信息管理（尤其是人臉識別）上更是投資了很多。」

他說：「如果你是擁有強大現代化力量的中國領導者，你會怎麼做？」他補充道，在認識到中國的軍事野心對北約意味著什麼方面，北約成員「還需要做進一步的工作」。

皮奇還稱，布魯塞爾是北約總部及歐盟總部所在地，中國在布魯塞爾部署的「龐大」大使館等前哨，擴展了其外交影響力。

對此，中國外交學院國際關係研究所教授李海東稱，皮奇這番言論依然沒有改變固有的「冷戰思維」。

李海東表示，美國目前正試圖推動北約的轉型調整，其核心就是把北約的行動範圍從歐洲擴展到亞太地區，聚焦到大國競爭之上。此前，北約的焦點是在歐洲對抗俄羅斯，而美國希望下一階段聚焦中國帶來的挑戰，幫助美國實現其「亞太戰略」。

中國 解放軍 美國

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